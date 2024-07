Vols annulés, comptes en banque bloqués... Une panne géante chez Microsoft fait des ravages dans le monde entier

Depuis ce vendredi 19 juillet, une panne touchant le système d’exploitation de Windows affecte de nombreuses entreprises clientes de Microsoft dans le monde entier. Des aéroports aux médias, en passant par les banques, la panne fait de nombreuses victimes.

Il suffit d’un bug informatique pour que tout s’écroule ! Ce vendredi 19 juillet, Microsoft a annoncé une panne mondiale affectant tous ses clients à travers le monde. Cette panne serait le résultat d’un problème survenu lors d’une mise à jour d’un logiciel extérieur réalisée par l’entreprise de cybersécurité Crowdstrike.

Dans son message intitulé “Dégradation du service”, Microsoft indique que les utilisateurs “peuvent être dans l’incapacité d’accéder à diverses applications et services Microsoft 365”. Pour le moment, Microsoft assure gérer ce bug avec la plus haute priorité en urgence :

“Nos services sont en cours d’amélioration tandis que nous continuons à prendre des mesures d’atténuation”.

Aéroports, banques, médias et hôpitaux paralysés

Ainsi, depuis quelques heures, ce sont de nombreuses entreprises à travers le monde qui se retrouvent affectés par ce bug. Plus le temps passe, plus d’entreprises sont impactées. L’Australie a été le premier pays à être grandement touché par cette panne, fuseau horaire oblige, notamment la chaîne de télévision ABC mais aussi l’aéroport de Sydney. Des photos publiées en ligne montraient alors de longues files d’attente dans le plus grand aéroport du pays. Dans les supermarchés, des terminaux de caisse libre-service sont tombés en panne, tout comme la société de télécommunication Telstra.

Progressivement, de nombreux aéroports internationaux ont également été touchés affectant le trafic mondial aérien. Les compagnies américaines Delta, United et American Airlines ont dû laisser leurs avions sur le tarmac à cause de “problèmes de communication”. Même chose en Europe, notamment à Amsterdam, à Berlin, à Hambourg ou encore l’ensemble des aéroports espagnols où le trafic aérien est bloqué.

Crédit photo : iStock

La panne affecte également le monde de la finance, notamment la Bourse de Londres qui a dû retarder son ouverture ce matin. En Australie, la Commonwealth Bank, plus grande banque du pays, a déclaré que certains clients n’avaient pas été en mesure de transférer de l’argent ce vendredi matin. La Bourse de Paris reculait d’ailleurs de 0,68% ce matin, signe de l’inquiétude des investisseurs. Par ailleurs, toutes les bourses mondiales sont plongées dans le rouge. Enfin, des hôpitaux sont également touchés comme aux Pays-Bas où un service d’urgence a dû être fermé et des opérations ont dû être reportées.

Crédit photo : iStock

TF1, Canal+ et les aéroports parisiens touchés

En France, la panne informatique fait également des dégâts. Dans les médias, les groupes TF1 et Canal + sont impactés. Dans les aéroports parisiens, les vols en cours ne seraient pas affectés mais Air France a annoncé des opérations perturbées dans certaines escales. Le groupe ADP a annoncé le ralentissement des enregistrements, des retards et une suspension temporaire de certains programmes de vols. Les systèmes informatiques des JO de Paris 2024 sont également perturbés, tandis que la SNCF et la RATP ont indiqué ne pas être touchées.

Une panne informatique frappe de nombreuses entreprises et de nombreux secteurs comme les médias, le secteur aérien ou la distribution à travers le monde : toutes les informations dans #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/aXWSE8fvor — TF1Info (@TF1Info) July 19, 2024

Pour le moment, le problème est toujours en cours de résolution et de nombreuses autres entreprises pourraient être touchées dans les heures qui viennent. Quoiqu’il en soit, la piste de la cyberattaque a été écartée par la plupart des agences spécialisées en cybersécurité.

Si jamais votre ordinateur Microsoft est touché directement par cette panne, vous le saurez si vous apercevez un écran bleu appelé “écran bleu de la mort”. Mais sachez que cette panne touche exclusivement les entreprises puisque l’antivirus Crowdstrike est une solution de cybersécurité dédiée aux entreprises, et non aux particuliers. Petite touche d'espoir : vers 10h30, l’aéroport de Berlin, un temps paralysé par la panne, indique que les services d’enregistrement fonctionnent de nouveau après une interruption. Des retards vont tout de même persister dans le fonctionnement des services. Au Royaume-Uni, la chaîne Sky News a pu reprendre l’antenne après une interruption de plusieurs heures.