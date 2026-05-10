Une start-up crée un robot domestique pensé comme un animal de compagnie

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Colin Angle présente son robot "Familiar"

Déjà créateur du Roomba, le fameux robot-aspirateur, Colin Angle présente “Familiar”, un robot imaginé pour être un animal domestique.

Si vous avez envie d’avoir un animal domestique, sans les inconvénients qui vont avec, Familiar sera peut-être l’objet de vos envies. Après avoir fait entrer les robots dans nos maisons pour nettoyer nos sols, Colin Angle, cofondateur du Roomba, explore désormais un tout autre terrain : celui de la compagnie.

En effet, l’entrepreneur a fondé une nouvelle start-up baptisée Familiar Machines & Magic, laquelle vient de présenter son premier produit. Il s’agit de “Familiar’, un robot domestique conçu pour créer un lien avec ses utilisateurs.

Le robot "Familiar"Crédit photo : Familiar Machines & Magic

Le Familiar prend la forme d’un compagnon à quatre pattes, à mi-chemin entre plusieurs animaux. Avec ses oreilles arrondies, son apparence douce et son revêtement imitant la fourrure, il est pensé pour susciter l’attachement plutôt que la performance.

Entièrement tactile, il réagit aux caresses, aux gestes et à la présence humaine. Plutôt que de parler, il communique à travers des mouvements et des sons, adoptant un comportement proche de celui d’un animal domestique.

Le robot "Familiar"Crédit photo :Familiar Machines & Magic

Un robot social et émotionnel

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Grâce à ses capteurs et à son intelligence embarquée, le robot apprend progressivement les habitudes du foyer. Il peut accueillir ses utilisateurs à leur retour, les suivre dans la maison ou même les inciter à bouger après une longue période d’inactivité.

Le robot "Familiar"Crédit photo :Familiar Machines & Magic

L’objectif n’est pas d’assister, mais d’interagir. Une manière de créer une présence dans l’espace, plus émotionnelle que fonctionnelle.

Avec ce projet, Colin Angle parie sur une nouvelle utilisation des robots : non plus comme outils, mais comme compagnons. Une idée qui pourrait séduire notamment les personnes âgées ou celles qui ne souhaitent pas assumer les contraintes d’un animal réel.

Le robot "Familiar"Crédit photo :Familiar Machines & Magic

Si les animaux robots existent déjà, les progrès récents en intelligence artificielle permettent aujourd’hui d’aller plus loin dans la capacité d’adaptation et de réaction. Reste à savoir si ce type de relation pourra réellement s’installer dans les foyers. Pour l’instant, le robot reste à l’état de prototype et aucune date de commercialisation n’a encore été annoncée.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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