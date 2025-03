«Vais-je perdre mon emploi à cause de toi ?» : la réponse glaçante d'une IA à la question qu'on se pose tous

Lors d’un salon consacré à la téléphonie mobile, un robot alimenté par une intelligence artificielle a bluffé les spectateurs avec ses expressions faciales, mais aussi grâce à ses réponses troublantes à des préoccupations humaines.

Du lundi 3 mars au jeudi 6 mars, la ville de Barcelone accueillait le Salon mondial de la téléphonie mobile. Un événement qui a réuni 250 industriels du marché et 850 opérateurs de téléphonie mobile. C’était l’occasion de faire la rencontre d’Ameca, un robot humanoïde ultra-avancé, développé par l’entreprise britannique Engineered Arts.

Avec son apparence et ses expressions faciales réalistes, le robot a été l’une des sensations du salon. Au-delà de son apparence, c’est surtout ce qu’il a dans la tête qui a captivé les spectateurs présents, qui étaient invités à lui poser des questions. Ameca a bluffé beaucoup de personnes grâce à son sens de la répartie et sa maîtrise du langage.

Crédit photo : Engineered Arts

Il était, par exemple, capable de lever un sourcil sceptique à la Carlo Ancelotti, esquisser un sourire ou encore afficher une moue dubitative. Dès lors, l’un des spectateurs a demandé à Ameca s’il allait perdre son emploi à cause du robot, et la réponse de ce dernier en a surpris plus d’un.

“Je ne sais pas. À quel point êtes-vous bons dans votre travail ?”

Une évolution quasiment humaine de l’IA

Plutôt que de répondre par l’affirmation ou la négation, le robot a montré qu’il pouvait douter et réfléchir à une question. Sa réflexion a alors amené son interlocuteur à se remettre en question. Une autre personne lui a demandé s'il comptait “prendre le contrôle du monde”. Une question à laquelle le robot a répondu avec subtilité, tel un politicien :

“C’est une question intéressante, mais pas intéressante à laquelle je puisse répondre”

Crédit photo :Engineered Arts

Une réponse évasive qui montre que le robot a compris la question mais qu’il a surtout décelé son intérêt et sa pertinence à ne pas y répondre. Si ce genre d’échanges conversationnels avec une intelligence artificielle peut être fascinant, cela montre tout de même l’évolution quasiment humaine des robots dopés à l’IA.

Une évolution qui pourrait être dangereuse si elle n’est pas sérieusement contrôlée. Le marché de l’emploi est naturellement le premier secteur menacé car l’arrivée progressive des intelligences artificielles constitue une nouvelle concurrence dans de nombreux emplois.

En attendant de prendre le contrôle du monde, Ameca s’en tient à son rôle d’égérie de l’intelligence artificielle. Il est régulièrement présent pour démontrer les capacités actuelles de l’IA en interaction sociale. Quant à son avenir, nul ne peut le prédire, et certainement pas lui-même.