Ce robot policier futuriste, dévoilé par la Chine, est capable de poursuivre et de capturer les criminels

La police chinoise compte désormais dans ses rangs un... robot pour l'épauler dans sa lutte contre la criminalité.

Quand la réalité dépasse la fiction !

Un robot anti-émeute futuriste, capable de traquer et capturer des personnes, a été dévoilé il y a quelques semaines en Chine. De forme sphérique, cet engin de plus de 100 kg serait, en outre, doté de réelles capacités de combat et pourrait même poursuivre des suspects sur la terre ferme comme dans... l'eau, à la vitesse de 30 km/heure.

Cette machine amphibie, aussi fascinante qu'effrayante, a été révélée dans une vidéo partagée par plusieurs chaînes de télévision chinoise, au début du mois de décembre 2024.

Présenté en Chine, ce robot policier semble sortir d'un film de science-fiction

Sur les images diffusées, on peut ainsi voir ce drôle de robot-policier, téléguidé par un agent, en train de patrouiller avec les forces de l'ordre dans les rues de Wenzhou, une ville côtière de l'est de la Chine, située à 460 km au sud de Shanghai.

Si l'on en croit les informations révélées par les médias locaux, ce robot - baptisé Rotunbot RT-G - serait quasi-indestructible. Constitué de pneu et de métal, son blindage serait ainsi résistant aux substances corrosives, radioactives ou encore inflammables.

Crédit photo : New China TV / capture d’écran You Tube

Muni de caméras et de traqueurs, il pèse 125 kilos et peut se déplacer de manière autonome, en atteignant la vitesse de 30 km/h en seulement 2,5 secondes. Disposant d'un filet de capture qu'il peut aisément projeter sur une personne menaçante afin de la piéger, le robot peut également embarquer des gaz lacrymogènes et des fumigènes pour des missions de maintien de l'ordre.

Dans la vidéo de démonstration partagée par la police de Wenzhou, on peut par ailleurs constater la force de la machine qui parvient à briser la batte de baseball d'un faux bandit qui tente de la frapper.

Une séquence digne d'un film de science-fiction.

Reste à savoir désormais si l'efficacité de ce robot sera aussi redoutable en situation réelle.

Crédit photo : New China TV / capture d’écran You Tube

Crédit photo : New China TV / capture d’écran You Tube