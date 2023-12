Un ex-employé d'Apple met en garde contre cette petite erreur qui détruit la batterie de votre iPhone

Votre batterie de téléphone est toujours à plat et ne dure que quelques heures ? Vous avez peut-être fait une erreur… Explications.

Alors qu’avec un Nokia 3310, on pouvait tenir un mois avec sa batterie de téléphone, ce n’est pas la même chose avec son smartphone. On parie que vous l’avez déjà constaté : au bout de quelques années d’utilisation de votre iPhone, la batterie est diminuée, il devient plus difficile de tenir une journée entière avec sa batterie.



Crédit : iStock

Les astuces pour maintenir sa batterie

Comme le rapporte LADbible, un ancien employé d’Apple a dévoilé quelques-uns de ses conseils pour maintenir la durée de vie de votre batterie. Parmi les plus courants, l’ex-employé recommande de désactiver l’utilisation des applications en arrière-plan sur le téléphone afin qu’elles ne consomment pas inutilement de l'énergie lorsque vous ne les utilisez pas. Autre astuce pour augmenter sa batterie : désactiver les services de localisation, Siri et atténuer la luminosité du téléphone, recommande l’expert.

Une erreur à ne surtout pas faire avec son iPhone

D’après l’ancien employé Apple, il y aurait une erreur à ne surtout pas faire avec sa batterie d’iPhone. En effet, il a précisé qu’il ne faudrait pas charger son téléphone au maximum, puis attendre qu’il se décharge au maximum. Cela endommagerait la batterie. Selon lui, il faudrait maintenir la batterie entre 30 et 80 % et la recharger dans cet intervalle. Toutefois, ce n’est pas toujours évident de se tenir à cette astuce. En clair, si l'on souhaite faire durer la batterie de son téléphone, il est préférable d'optimiser les réglages, de retirer les applications inutilisées qui consomment beaucoup et d'optimiser la recharge en ne dépassant pas un certain seuil.



En respectant ces conseils, vous avez de fortes de chances de maintenir la durée de vie de votre batterie sur plusieurs années. Et quand on voit le prix d'un smartphone, ce n'est pas négligeable. N'est-ce pas ?

Alors, vous allez essayer ?