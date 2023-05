Voici les codes de cartes bancaires les plus simples à pirater d'après un expert de Meta

Les fraudes à la carte bancaire ne sont pas rares de nos jours et les escrocs redoublent d’efforts pour décrypter les codes secrets. D’après un expert, il existe des codes bancaires plus susceptibles d’être piratés que d’autres. Découvrez si votre code est dans la liste établie.

Crédit : Farknot_Architect/ iStock

Le code d’une carte bancaire est secret mais n’empêche malheureusement pas les fraudeurs d’en décrypter certains. Avec le phishing et autres méthodes comme les faux SMS faisant croire au destinataire qu’il s’agit d’un message de sa banque ou d’un site de vente en ligne, les menaces au piratage sont partout.

Un expert de Meta (la maison mère de Facebook), Nick Berry, vient d’ailleurs de mettre en garde les propriétaires de cartes bancaires dont le code fait partie d’une liste qu’il a établie.

Les répétitions et suites logiques sont les codes les plus simples à pirater

Crédit : peshkov/ iStock

Comme le rappelle Le Journal du Geek, la probabilité pour un fraudeur de pirater votre carte bancaire à 4 chiffres est d’une chance sur 10 000. C’est pour cela que certaines banques étrangères conseillent à leurs clients d’utiliser un code plus complexe, à six chiffres et non quatre comme c’est le cas en France.

Nick Berry a ainsi identifié les codes bancaires les plus simples à craquer pour un pirate informatique et a dressé la liste de ces codes : 1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222.

Vous le remarquerez, il s’agit de codes relativement simples à mémoriser pour la plupart d’entre nous, de par la répétition de chiffres ou la suite logique qu’ils proposent. Imaginez alors le jeu d’enfant que cela représente pour un pirate informatique.

Afin d’éviter de se faire pirater son code bancaire, quelques précautions s’imposent. Vérifiez toujours l’url du site sur lequel vous faites des achats en ligne. Il doit contenir la mention « https » pour garantir votre sécurité. Ne communiquez jamais vos codes et informations personnelles par mail, SMS ou courrier, les banques rappellent qu’elles ne les demandent jamais à leurs clients. Enfin, les applications des banques envoient un message de confirmation après qu’un achat a été effectué. Renseignez-vous auprès de votre banque pour plus de détails.