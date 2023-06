20 ans après leur lancement, les Skyblogs vont officiellement disparaître et ça nous brise le coeur

La radio Skyrock a annoncé la fin de ses fameux Skyblogs qui avaient fait fureur durant la première partie des années 2000.

On les croyait disparus et pourtant ils existaient encore.

Les fameux Skyblog, que tous les adolescents des années 2000 connaissent, vont disparaître après plus de 20 ans d’existence.

Sur son site internet, la radio Skyrock, qui éditait ces célèbres blogs (ancêtres en quelque sorte des réseaux sociaux actuels), a en effet annoncé la disparition de son réseau, lancé en 2002. Les Skyblogs avaient connu ainsi leur âge d'or à cette époque avant de perdre du terrain au profit de MySpace puis Facebook.

Les Skyblogs, c'est fini !

« Nous avons vécu ensemble ces moments d'exception, si forts. Une liberté d'expression magique, qui n'existe plus. Ici T Libre ! Comme sur Skyrock, cet état d'esprit, cette émancipation, cette force, c'est nous, c'est vous. Aujourd'hui, les Skyblogs rentrent dans l'Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les Skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public. Chacun pourra transférer sur sa machine son blog, s'il le souhaite, et éventuellement l'effacer. Puis ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération du début du XXIe siècle », peut-on lire ainsi dans un message signé de la main de Pierre Bellanger, le fondateur historique de la station.

« Merci mes amis pour tout ce que nous avons fait ensemble, cet immense réseau d'échange qui nous a changés, qui nous a fait rentrer dans une nouvelle ère. Vous étiez l'avant-garde de toutes les générations suivantes », ajoute l’intéressé, non sans une certaine nostalgie.

« Un giga merci à vous tous : pionniers du net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont tracé le sillage du numérique actuel », a pour sa part déclaré Jérôme Aguesse (directeur général délégué adjoint de Skyrock) sur Twitter.

Avec un soupçon de nostalgie, nous tirons notre révérence à l'épopée #Skyblog. L'aventure prend fin ce 21 août 2023, après avoir illuminé le 21e siècle du numérique à la française. Un giga merci à vous tous : pionniers du net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont… pic.twitter.com/3PGB98yXQr — Jérôme Aguesse (@jerome_aguesse) June 23, 2023

Si vous êtes attristé par cette nouvelle qui vous rappelle beaucoup de souvenirs, cela signifie que vous êtes officiellement... vieux.