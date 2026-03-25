La prime d'activité va augmenter pour 3 millions de Français dès le 1er avril, êtes-vous concerné ?

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Un bâtiment de la CAF

Le premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que la prime d’activité allait augmenter de 50 euros dès le 1er avril. 3 millions de Français sont concernés, en faites-vous partie ?

En France, de nombreuses aides financières existent pour aider les habitants à payer leur loyer et toutes leurs factures du quotidien. Pour savoir à quelles aides vous avez droit, il existe notamment un outil recensant toutes les aides que vous pouvez réclamer.

Des billets dans une enveloppeCrédit photo : iStock

Parmi ces aides, on retrouve la prime d’activité, qui constitue un complément de revenu pour les travailleurs modestes. En France, 4,5 millions de ménages touchent la prime d’activité, estimée à environ 190 euros par mois.

50 euros par mois supplémentaires

En avril, bonne nouvelle : la prime d’activité va connaître une revalorisation de 50 euros par mois, selon une promesse faite par le premier ministre Sébastien Lecornu. Le gouvernement a pris cette décision en raison de l’inflation entre février 2025 et janvier 2026. Selon Ouest-France, la prime d’activité devrait augmenter de 50 euros par mois et atteindre un montant maximal de 240,63 euros.

La suite après cette vidéo

Une personne utilise une calculatriceCrédit photo : iStock

3 millions de Français seraient concernés par la hausse de cette aide financière. En effet, la prime d’activité est accordée en fonction de la composition du foyer et des salaires. Les Français concernés par la hausse de la prime d’activité sont ceux qui gagnent un peu plus que le Smic, à 1 443 euros nets. Par exemple, un célibataire sans enfant qui gagne 1 660 euros devrait voir une augmentation puisque sa prime devrait passer de 150 à 212 euros en moyenne.

Les aides vont augmenter

Si vous êtes concernés par cette revalorisation de la prime d’activité, vous ne verrez peut-être pas les changements dès le mois d’avril. Comme le rappelle Pleine Vie, le calcul de la prime d’activité a lieu tous les trimestres. Ainsi, elle sera revalorisée uniquement à partir de la date d’actualisation, quand vous renseignerez à nouveau vos revenus.

La prime d’activité n’est pas la seule aide financière qui va augmenter en avril. Cela va également être le cas du RSA qui devrait passer à 635 euros par mois pour une personne seule et jusqu’à 1 335 euros pour un couple avec deux enfants. L’AAH, destinée aux personnes en situation de handicap, sera revalorisée à 1 200 euros mensuels.

Une augmentation bienvenue pour les Français confrontés à la hausse des prix.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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