Pas moins de 40 % des enfants américains croient que les hot-dogs sont des.. plantes , et ce n'est pas une blague

Une nouvelle étude a révélé qu'un pourcentage important d'enfants américains, âgés de 4 à 7 ans, pense que les hot-dogs, les hamburgers et le bacon proviennent de plantes. Oui oui, vous avez bien lu.

Crédit : freddyfoote / Instagram

Lors de l’enquête, publiée dans le Journal of Environmental Psychology, une équipe de psychologues a demandé à des enfants de classer une série d'aliments, dont le fromage, les frites, le bacon, le pop-corn, les crevettes, les amandes et les œufs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les réponses ont révélé un certain nombre de surprises, notamment le fait que 47 % des 176 participants pensaient que les frites provenaient d'animaux.

Le fromage était souvent considéré à tort comme un aliment d'origine végétale, 44 % des personnes interrogées ayant mal identifié son origine ce qui est un nombre particulièrement impressionnant. Idem pour 41 % des enfants qui pensent que le bacon provient d'une plante et 40 % disent la même chose des hot dogs.

Même les nuggets de poulet, dont le nom évoque le poulet, ont été identifiés à tort comme étant d'origine végétale dans 38 % des cas. Ce constat est aussi vrai pour le pop-corn et les amandes, également classés à tort comme étant d'origine animale, chacun par plus de 30 % des enfants.

En plus d'évaluer les connaissances des enfants sur l'origine des aliments, l'équipe a examiné les animaux et les plantes qui, selon eux, pouvaient ou ne pouvaient pas être mangés. Il semble qu'il y ait une grande confusion sur ce qui est ou n'est pas comestible. En effet, la majorité des enfants pensent que les vaches (77 %), les porcs (73 %) et les poulets (65 %) ne sont pas comestibles. L'étude montre de manière concrète qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur la nourriture à cet âge précoce.

« La plupart des enfants aux États-Unis mangent des produits animaux, mais contrairement aux adultes qui ont construit un arsenal de stratégies pour justifier la consommation d'animaux, les enfants semblent être des mangeurs de viande naïfs » peut-on lire dans le rapport. L'équipe de chercheurs pense qu'une partie des mauvaises connaissances pourrait être due au fait que les parents ne partagent pas les informations sur l'origine de la viande, estimant que ce serait trop dur à supporter pour les enfants s'ils l'apprennent à un si jeune âge.

Crédit : monkeybusinessimages / iStock

L’origine de certains aliments cachée par les parents

« Plutôt que de gérer l'inconvénient de cuisiner plusieurs options de repas ou d'affronter les émotions qui peuvent découler de la révélation que le bacon dans l'assiette de leur enfant était autrefois un cochon vivant et respirant, certains parents préfèrent contourner la vérité en utilisant une terminologie vague qui a des répercussions potentiellement durables sur les habitudes alimentaires des enfants » explique le directeur de l’étude.

En étant plus ouvert sur la source des aliments (c'est-à-dire en disant aux enfants comment la saucisse a été fabriquée), et en proposant plus d'alternatives à la viande, l'équipe pense que les enfants peuvent graviter naturellement vers les aliments d'origines végétales.

« Au niveau familial, l'activisme climatique des jeunes peut commencer à la table du dîner. En s'abstenant de manger des aliments qui vont à l'encontre de leurs convictions sur le bien-être des animaux, les enfants agiraient également de manière cohérente avec leur vision morale de l'environnement. En plus de réduire leur propre empreinte carbone, les comportements alimentaires fondés sur des principes des enfants pourraient également influencer ceux de leurs parents », explique-t-on dans l’étude.

