Ces pompières néo-zélandaises posent pour la première fois dans un calendrier sexy afin de lutter contre le cancer

Des pompières ont pris la pose, pour la première fois, dans le cadre d'un calendrier sexy, imitant ainsi leurs collègues masculins.

Si les hommes peuvent le faire, alors nous aussi !

Telle est, en substance, la petite musique qui trottait dans la tête des pompières néo-zélandaises ces dernières semaines, avant qu'elles ne finissent par franchir le pas. Sensible à la lutte contre le cancer du sein et désireuses d'apporter leur pierre à l'édifice, ces dernières ont en effet posé pour un calendrier sexy, imitant ainsi leurs homologues masculins australiens. Une grande première !

Cette initiative, réalisée pour la bonne cause, entend également rendre « hommage à la profession et à la féminité ».

Crédit photo : Breast Cancer Cure

Ces pompières mettent le feu et posent en tenue lègère pour la bonne cause

Réunies au sein d'un collectif baptisé Wāhine Toa (littéralement « femmes courageuses »), ces soldates, qui risquent leur vie au quotidien, ont donc fait tomber la combinaison dans l'idée de récolter des fonds.

« Les gars ont toujours eu leur propre calendrier, et on s'est dit, pourquoi pas nous aussi ? Nous travaillons dur et prenons notre travail au sérieux, alors c'était l'occasion de faire quelque chose d'amusant tout en récoltant des fonds pour une cause qui compte », explique ainsi Nicole Koch, pompière de carrière et co-organisatrice de l'événement.

Sa collègue Samara Pepperell ne dit pas autre chose et espère aider la recherche autant que possible. Il faut dire que cette dernière est particulièrement sensible au sujet car sa mère souffre d'un cancer du sein. Contribuer à la lutte était donc une évidence pour ses yeux.

« Le parcours de ma mère m'a appris la force de l'espoir et de la solidarité (...) Ce calendrier est notre façon de transmettre ces valeurs. » (Samara Pepperell, pompière néo-zélandaise)

Crédit photo : Breast Cancer Cure

Les femmes de Wāhine Toa espèrent désormais vendre 5 000 exemplaires de leur calendrier, dont l'intégralité des bénéfices sera directement reversée à la recherche sur le cancer du sein.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec l'association Breast Cancer Cure, laquelle s'est dite « ravie » de ce coup de pouce des pompières, selon sa directrice générale Sonja de Mari.

Et de conclure : « Des campagnes comme celle-ci nous rapprochent d’une prévention plus précise, d’un diagnostic plus précoce et de meilleurs résultats pour les femmes en Nouvelle-Zélande ».