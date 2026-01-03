Une caserne de pompiers cambriolée, les voleurs repartent avec 140 000 euros récoltés lors de la vente des calendriers

Dans le Var, des voleurs ont cambriolé une caserne de pompiers. Ils ont dérobé 140 000 euros que les sapeurs-pompiers avaient récolté lors de la vente de leurs calendriers.

Si la chanteuse Vitaa a été victime d'une tentative de cambriolage le 31 décembre, elle n'est pas la seule. Un cambriolage pas comme les autres est survenu dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 décembre. Une caserne de pompiers a été cambriolée dans le Var, à Hyères. Les pompiers étaient de garde ce soir-là et donc présents dans la caserne au moment des faits.

Malgré cela, les voleurs ont réussi à pénétrer dans le bâtiment, sont allés au sous-sol, ont fracturé une porte en bois et sont entrés dans le local dédié à l’amicale des sapeurs-pompiers, le tout sans se faire repérer.

Ils volent 140 000 euros

Sur place, les voleurs ont trouvé un coffre-fort. Pour l’ouvrir, ils ont utilisé une pompe hydraulique afin d’arracher la porte et ont forcé cette dernière avec une pesée, une technique de cambriolage répandue. Les voleurs ont dérobé tout l’argent qui se trouvait dans le coffre, principalement des chèques et de l’argent liquide.

Au total, les cambrioleurs sont repartis avec 140 000 euros. Cette somme avait été récoltée lors de la vente annuelle des calendriers de pompiers et l’argent devait être distribué aux orphelins, aux sapeurs-pompiers et à leurs familles en difficulté.

“C’est un scandale, mais aussi une imbécilité, parce que c’est de l’argent qui sert une oeuvre caritative. L’incrédulité totale et la colère dominent. Au-delà du fait qu’un cambriolage est toujours scandaleux, c’est vraiment une situation totalement improbable”, a déclaré Jean-Pierre Giran, le maire de Hyères, au micro de RTL.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte mais selon France Bleu, aucune caméra de surveillance n’était installée dans la caserne. Les forces de l’ordre font le nécessaire pour tenter de retrouver les voleurs, déterminer le moment exact du cambriolage et en savoir plus sur le mode opératoire des voleurs.

Une question interroge : comment les voleurs ont-ils pu parcourir tout ce chemin dans la caserne et forcer des portes alors que des pompiers étaient présents, sans se faire repérer ? Pour le moment, les enquêteurs estiment que les voleurs ont pu bénéficier d’une complicité interne. Affaire à suivre…