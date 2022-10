À 101 ans, elle part en voyage pendant deux ans avec sa petite-fille et déjoue les pronostics des médecins

Cette grand-mère de 101 ans et sa petite fille ont prouvé qu’il était possible de déjouer les pronostics et de réaliser ses rêves peu importe son âge. Une belle leçon de vie.

Crédit : France info

Dans son livre 101 ans - Mémé part en vadrouille, Fiona Lauriol raconte son voyage en camping-car avec sa grand-mère Dominique, 101 printemps. Durant deux ans, les deux femmes ont sillonné l’Europe.

Dans un reportage pour le 13 Heures de France 2, Fiona Lauriol raconte comment est venue cette idée de voyage entre deux générations. La jeune femme explique qu’il y a près de deux ans, les médecins ne donnaient que quelques semaines à vivre à Dominique, alors 101 ans.

Bien décidée à la faire voyager une dernière fois, Fiona Lauriol a alors pris les commandes… d’un camping-car.

Croquer la vie en camping-car

Crédit : Glavo/ Pixabay

« Elle m'avait toujours parlé de la Côte d'Azur, mais elle n'y était jamais allée. Je lui ai proposé Lourdes, parce qu'elle était très croyante, la Côte d'Azur et son village natal en Italie », raconte Fiona Lauriol dans son livre.

Dominique et Fiona sont ainsi parties en voyage durant deux ans et demi. Elles ont parcouru le sud de l’Europe, notamment l’Espagne et le Portugal, pour atteindre les 15 000 kilomètres au compteur. Dans leur road-trip, Dominique a déjoué tous les pronostics des médecins, puisqu’elle a fêté deux anniversaires, jusqu’à ses 103 ans.

« Ça m'a montré qu'il fallait croquer la vie jusqu'au bout, il ne fallait pas se dire : 'ça y est, ils sont trop vieux’ », a appris Fiona Lauriol. Aujourd’hui, la petite-fille réalise la promesse qu’elle avait faite à sa grand-mère, décédée depuis, écrire leur parcours dans un livre.