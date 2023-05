À 18 ans, elle utilise l'argent qu'elle gardait pour ses études afin de s'acheter le restaurant où elle travaillait

Dans l’Ohio, une jeune femme de 18 ans a décidé de dépenser l’argent qu’elle se gardait pour ses études afin de racheter le restaurant dans lequel elle travaillait.

Crédit photo : USA Today

Samantha Frye a carrément pris le plus gros pari de sa vie, et elle n’a que 18 ans. Jeune étudiante à l’université Ohio State, elle a commencé à travailler à l’âge de 16 ans au restaurant Rosalie’s, situé à… Strasburg dans l’Ohio, afin de financer ses études.

Elle faisait la plonge depuis deux ans déjà, avant de passer au service et même à la cuisine, mais à peine son cursus universitaire commencé, elle a décidé d’arrêter ses études face à une opportunité financière et professionnelle qu’elle n’a pas voulu refuser.

En effet, Samantha a préféré utiliser l’argent de ses études afin de racheter le restaurant dans lequel elle travaillait. En ayant été un peu touche-à-tout dans son travail au restaurant, elle a appris les ficelles du métier et comment faire tourner un restaurant. Là voilà, désormais propriétaire et elle ne nourrit aucun regret.

Crédit photo : USA Today

De la plongé à propriétaire, à seulement 18 ans

“Je pensais que c’était peut-être quelque chose que j’avais envie de faire. J’avais des économies pour les études et je me suis dit que c’était possible de le faire” confie-t-elle au média News 5 Cleveland.

Désormais, elle s’investit pleinement dans son nouveau statut de propriétaire, faisant la fierté de sa mère, Brandi, qui n’était pourtant pas convaincue du choix de sa fille. Auprès de ses employés bien plus âgés, l’enthousiasme et la fraîcheur apportée par Samantha fait l’unanimité : “C’est un super exemple d’une jeune femme suivant ses rêves et faisant ce qu’elle aime”, confie l’une d’elles.

Crédit photo : USA Today

Les études coûtant très chères, il est de moins en moins rare de voir des jeunes prendre leur destin entre leurs mains en créant ou rachetant, si une bonne opportunité se présente, un business.

Samantha veut donc prouver qu’il existe bel et bien un chemin différent vers la réussite qui n’emprunte pas forcément la voie des études, et les dettes qui vont avec : “On n’a pas besoin d’aller à l’université pour bien vivre, et je pense que ce que les gens pensent de plus en plus de nos jours. Il faut suivre son instinct, sincèrement. Si ça vous semble bien, faites-le”, encourage-t-elle.