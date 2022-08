À bout, ce couple de Parisiens démissionne et lâche tout pour ouvrir un bar-restaurant au Cambodge

Ce couple de trentenaires parisien a tout quitté pour aller ouvrir un bar-restaurant à l’autre bout du monde. Heureux et épanouis, ils livrent leur expérience.

Crédit : Les Echos Start

C’est auprès de nos confrères Les Echos Start que Lorraine, 31 ans, et Renaud, 34 ans, ont raconté leur nouvelle vie sous le soleil du Cambodge. Bien installés dans leur train-train quotidien à Paris et dans leur métier respectifs (chargée de clientèle pour Lorraine, revenue manager pour Renaud) le couple n’était pourtant pas satisfait de sa vie professionnelle.

Alors un jour, sur le ton d’une blague, Lorraine lance une idée à Renaud. « Si je m'écoutais, je lâcherais tout et j'ouvrirais un resto au soleil ». Ce qui n’était pourtant qu’une blague au départ a fait ‘tilt’ chez Renaud qui se questionnait sur son avenir.

Un soir, le trentenaire est rentré et a lancé à Lorraine : « Ok Lorraine, ton restaurant, on va le tenter. On se donne un an pour que ça décolle et si ça ne marche pas, on rentre en France ».

Nous sommes en 2017 et rapidement le couple décide d’aller poser ses bagages au Cambodge, pays qu’ils avaient visité un an plus tôt et qui leur avait laissé une bonne impression. « En parallèle de notre travail, on a préparé pendant une bonne année un business plan, imaginé un menu en testant une multitude de recettes, pensé à la déco… ».

Il ne restait plus au couple qu'à quitter Paris pour ouvrir son bar-restaurant à cocktails, nems et rouleaux de printemps.

« Nous avons l'impression de mener une vie plus simple »

Crédit : @wid.bar.siemreap/ Instagram

Le couple s’installe en 2017 à Siem Reap, ville pour laquelle il a eu un coup de cœur. « C'est un endroit à taille humaine, qui combine les avantages d'une petite ville, loin des tumultes et du stress parisien, et d'une grande ville, notamment de par la diversité des restaurants présents, et son dynamisme, qu'elle doit aux nombreux touristes venant visiter les temples d'Angkor ». Lorraine et Renaud y trouvent une vieille maison qu’ils rénovent.

« Six mois après notre arrivée, place à l'ouverture de notre restaurant nommé Wild, avec deux salariées en cuisine. Si notre établissement a très vite bien fonctionné, la pandémie nous a durement affectés. Avec les frontières fermées pendant près de 18 mois, notre clientèle a fondu. Nous avons surtout reçu des touristes cambodgiens. Beaucoup de touristes de Phnom Penh, la capitale, nous ont recommandé de dupliquer notre concept chez eux, en nous disant que cela pourrait vraiment marcher », raconte Lorraine.

Mission réussie en mars 2022 où le couple emploie désormais 30 personnes et son bar-restaurant de Siem Reap parvient à fonctionner en l’absence du couple. « L'idée serait d'arriver à la même chose dans notre deuxième établissement… avant de penser à un troisième projet éventuellement. Objectif à moyen ou long terme : mener de front plusieurs projets et avoir plusieurs mois libres dans l'année, pour voyager dans d'autres pays ».

Un dépaysement pour Lorraine et Renaud qui sont parvenus à réaliser leur projet professionnel loin du tumulte parisien. « Nous avons l'impression de mener une vie plus simple, saine et d'avoir une utilité pour la communauté locale ».

Crédit : @wid.bar.siemreap/ Instagram

Crédit : @wid.bar.siemreap/ Instagram