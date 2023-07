À 76 ans, elle repasse son bac avec son petit-fils et obtient la meilleure note en philosophie

Une septuagénaire a repassé son baccalauréat pour épauler son petit-fils lycéen et elle a finalement décroché le diplôme. C’est la belle histoire du jour.

Ce mardi 4 juillet, les candidats au bac ont enfin découvert leurs résultats après de longues semaines d’attente.

Et parmi celles et ceux ayant brillamment été reçus à l’examen, il existe une candidate pas comme les autres qui se démarque. Et pour cause, cette dernière est âgée de… 76 ans !

Doyenne de l’épreuve, Joëlle a ainsi repassé son baccalauréat – près de 60 ans après l’avoir fait avec succès une première fois - et l’a décroché haut la main avec la note de 20/20 en philosophie.

À 76 ans, elle décroche à nouveau le bac : « Ce qui me réjouit, c'est avoir eu 20/20 en philo »

À 76 ans, elle (re)décroche son bac avec une note parfaite en philosophie

Souvenez-vous le 15 juin dernier, nous vous racontions l’histoire de cette septuagénaire de Lyon (Rhône) qui avait décidé de repasser son bac pour « soutenir et motiver » son petit-fils Enzo, élève de terminale STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion).

Pour cette professeure de mathématiques retraitée, il s’agissait également d’un défi personnel, 58 ans après avoir eu son bac C (scientifique) en 1965.

Un challenge qu’elle a relevé avec brio puisqu’elle a décroché une mention avec, cerise sur le gâteau, cette note incroyable en philosophie, à laquelle elle ne s’attendait pas, mais dont elle est extrêmement fière.

Joëlle d'Espalungue s'est lancé un défi : repasser le bac à 76 ans ! Cette ancienne professeure de maths avait obtenu un baccalauréat scientifique et a décidé de se challenger en passant les 8 épreuves pour motiver son petit-fils Enzo ! (Le Progrès)



Maxime Jegat pic.twitter.com/ea23tqbEsf — Agus (@garciaaugustin) June 19, 2023

À l’inverse de son petit-fils qui a passé la majorité des épreuves en contrôle continu, (comme le prévoit la nouvelle formule du baccalauréat), Joëlle a été évaluée sur 8 matières, dont certaines (comme la gestion ou encore le management) n’existaient pas à l’époque où elle était lycéenne.

Une différence qui aurait pu la perturber, mais c’était mal la connaître car Joëlle a mis un point d’honneur à faire bonne figure.

Mission accomplie puisque la voilà double bachelière à 60 ans d’intervalle.

L’histoire ne dit pas en revanche si son petit-fils Enzo a, lui aussi, décroché son diplôme.

Si la pugnacité est un trait de caractère dans sa famille, on ne se fait guère de souci pour lui.