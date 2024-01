À 87 ans, ce papy est mannequin et continue de défiler sur les podiums avec fierté

Portrait d'un mannequin pas comme les autres, qui continue de défiler malgré son âge avancé.

Si vous êtes un habitué de notre site, le nom de Wang Deshun vous dit certainement quelque chose.

Et pour cause, ce papy avait fait l'objet d'un article en 2016, lorsque le monde l'avait découvert à l'occasion de la fashion week chinoise. À l'époque, alors âgé de 80 ans, il avait ainsi défrayé la chronique en défilant sur les podiums et avait crevé l'écran au point d'être surnommé « le grand-père le plus sexy du monde ».

Crédit photo : DR

Que devient « le grand-père le plus sexy du monde » ?

Il faut dire que son style et son look, plutôt inhabituels pour un homme de son âge, en avaient surpris plus d'un, donnant probablement quelques complexes à certains.

Depuis cette entrée en fanfare dans le monde de la mode, Wang Deshun est devenu une véritable star en Chine.

Aujourd'hui âgé de 87 ans, le papy mannequin a fait un bout de chemin dans le showbiz, puisqu'il a tourné dans une vingtaine de séries et films chinois. Il est par ailleurs devenu l'égérie locale de Reebok dès 2017, prêtant ainsi son image de grand-père cool et fashion à la célèbre marque anglaise. En parallèle, il continue de défiler de temps à autre car les couturiers se l'arrachent.

Crédit photo : DR

Mais ce n'est pas tout !

Grand passionné d'aviation, il a également passé avec succès son brevet de pilote qu'il a obtenu haut la main le 20 août 2021, le jour de son 85ème anniversaire, comme l'explique le site chinois CGTN. Une fierté pour l'octogénaire qui a toujours clamé haut et fort qu'il ne fallait pas se fixer de barrières et qu'il n'y avait pas d'âge pour réaliser ses rêves.

« Le seul obstacle à votre succès, c’est vous-même (...) les gens peuvent changer leur vie autant de fois qu’ils le veulent », déclarait-il ainsi en 2016. Des paroles pleines de sagesse.

Crédit photo : CCTV

Et vous, c'est quoi votre excuse pour ne pas vivre vos rêves ?