À 96 ans, elle organise des fêtes alcoolisées dans son Ehpad, l'établissement menace de l'expulser

La résidente d'une Ehpad se retrouve aujourd'hui menacée d'expulsion car elle organise des... fêtes alcoolisées dans sa chambre.

Il n'y a pas d'âge pour faire la fête !

Lillian Droniak en sait quelque chose. Cette pimpante nonagénaire américaine organise des petites sauteries entre amis dans la chambre de sa maison de retraite. Des moments de convivialité entre seniors, durant lesquels l'alcool coule à flots.

Hélas, ce goût prononcé pour les soirées arrosées pourrait bien lui coûter cher, car la direction de l'établissement la menace aujourd'hui d'expulsion, lui reprochant des tapages intempestifs.

Crédit photo : capture d'écran / TikTok

Cette mamie de 96 ans organise des... soirées alcoolisées dans sa chambre d'Ehpad

Très active sur TikTok, où des millions d'abonnés la suivent quotidiennement, Lilian Droniak vient en effet de recevoir un courrier incendiaire d'avertissement de la part de son Ehpad, indique le site américain People. L'établissement, situé dans le Connecticut sur la côte Est des États-Unis, accuse ainsi la nonagénaire de provoquer des nuisances sonores qui perturbent le sommeil des autres résidents.

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Il faut dire que les soirées organisées par cette mamie, âgée de 96 ans, ont tendance à s'étirer jusque tard dans la nuit. Ce qui a le don d'agacer la direction de sa maison de retraite.

Dans une vidéo, adressée à ses abonnés le 11 juin dernier, Lilian a dévoilé le contenu de cette lettre de menace. Dans cette dernière, l'Ehpad lui rappelle notamment que le règlement intérieur de l'établissement interdit les rassemblements festifs et que la distribution d'alcool est prohibée. La missive se conclut en prévenant la résidente qu'elle pourrait être expulsée en cas de nouveaux débordements.

Malgré cette menace d'expulsion, Lilian n'envisage pas une seule seconde de renoncer à sa liberté et entend profiter de ses derniers instants comme elle le désire.

« Je peux faire ce que je veux. Je paie 12 000 dollars par mois (10 500 euros environ) pour vivre ici », rétorque ainsi la nonagénaire dans la vidéo.

Et de conclure : « Ma maison de retraite ne m’empêchera pas de faire la fête pendant ce dernier chapitre de ma vie ».