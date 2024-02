Ces «chariots mystère» séduisent les clients qui se les arrachent dans les magasins Auchan

Depuis plusieurs mois, les clients affluent dans les magasins Auchan pour repartir avec un “chariot mystère”. Découvrez-en plus sur ce nouveau concept qui rencontre un immense succès.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’enseigne de grande distribution Auchan propose des “chariots mystère” à ses clients. Le principe est simple : si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre à Auchan et repartir avec un chariot mystère.

Ces chariots contiennent des produits non alimentaires à prix cassés. Il s’agit de produits invendus comme de l’électroménager, de la décoration pour la maison ou des jouets. Si le tout est vendu à petit prix, les clients ne savent pas ce que les chariots contiennent puisque ces derniers sont recouverts d’un film plastique opaque. À noter que les produits ne peuvent ni être repris, ni échangés.

“On n’avait plus vu un engouement pareil”

Cette initiative est venue de l’hypermarché de Dieppe, en Seine-Maritime. L’équipe de ce magasin a inventé ce concept et a été la première à mettre cette idée en place en octobre 2023.

“Nous étions en réunion avec les managers et nous cherchions une idée pour relancer les ventes, une petite innovation commerciale. Une salariée nous a parlé d’une émission américaine qu’elle avait vue et dans laquelle ils vendent des conteneurs mystère. On s’est dit qu’on pouvait faire ça avec des chariots”, a expliqué Jérémie Juan, le directeur de l’hypermarché.

Crédit photo : Auchan Hypermarché Dieppe

Pour sa première vente, l’équipe du magasin avait préparé une vingtaine de chariots contenant de nombreux produits invendus comme des jouets, des couettes, des services de table et du petit électroménager, le tout avec un rabais de 66%. Contre toute attente, le succès a été au rendez-vous.

“Lorsqu’on a annoncé l’opération sur Facebook, on a eu plus de 200 messages en 30 minutes, principalement des gens qui voulaient commander. On a immédiatement compris que ça décollait et on a mis 20 chariots de plus pour ne pas faire de déçus. Dès l’ouverture du magasin, les gens couraient partout, on n’avait plus vu un engouement pareil depuis la grande époque des soldes”, a affirmé Jérémie Juan.

Crédit photo : Auchan Hypermarché Dieppe

Depuis le lancement de cette opération commerciale, 45 magasins Auchan ont réitéré l'expérience. Certains de faire une bonne affaire, les clients sont ravis de repartir avec un chariot mystère. Cette idée permet de récupérer les invendus des magasins à petit prix, mais aussi de rompre la monotonie des courses. S’ils ne peuvent pas retourner leurs articles à l’enseigne, certains clients ont trouvé la bonne astuce en s’échangeant des produits entre eux. Cette opération rencontre un si grand succès qu’elle pourrait par la suite s’étendre à toute la France.