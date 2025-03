Flashé par un radar ? Voici le détail à vérifier sur votre amende pour la faire annuler

Vous venez de recevoir la douloureuse : une amende suite à un excès de vitesse ? Pas de panique, voici une astuce pour l’annuler.

Sur la route, il n’y a pas d’excuses : il est primordial de respecter les limitations de vitesse. La raison ? Pour sa sécurité et celle des autres automobilistes. Toutefois, il arrive que par erreur (ou pas) on pousse un peu sur le champignon. Résultat : on se retrouve piégé par un radar qui a immortalisé cet instant d’excès de vitesse et de confiance sur la route.



Crédit : IStock

Quelques jours plus tard, on en paie le prix avec la réception d’une amende. Et forcément, recevoir une amende est loin d’être une bonne nouvelle. Bonne nouvelle : il est possible pour certains chanceux de faire annuler sa contravention, mais à condition d’avoir un détail précis sur son PV.

Pour annuler une amende, il faut la contester. Mais alors, comment faire si l’on a bel et bien dépassé la vitesse inscrite sur les panneaux d’affichage ? La chance peut vous sourire si le radar qui vous a flashé n’est plus homologué.

L'astuce pour annuler une amende

Selon le tiktokeur @Hovhannissian, juriste de profession, il est conseillé de vérifier sur son amende la date d’homologation du radar qui correspond à la date de la dernière vérification de l’appareil.

Dans sa vidéo, l’expert explique que si la date dépasse deux ans, alors, l’amende est nulle. La raison ? Ces appareils doivent être obligatoirement contrôlés, tous les ans. Bien sûr, cette astuce ne marche pas à tous les coups, mais il est toujours possible de vérifier pour voir si la chance peut vous sourire ou non.



Crédit : IStock

Les risques encourus pour un excès de vitesse

Cela étant dit, inutile d’être inconscient sur les routes. Selon le site de la sécurité routière, un excès de vitesse inférieur à 20 km/h peut coûter 68€ à l’automobiliste, un excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h peut aller jusqu’à 135€ d’amende. Et ce n’est pas tout : un dépassement supérieur ou égal à 50 km/h peut coûter 1500€ d’amende.

Pire encore, une récidive d’excès de vitesse, la sanction est radicale : une amende de 3 750 euros, une peine de prison de trois mois, un retrait de 6 points sur permis de conduire et une suspension de trois ans du permis de conduire. À éviter, donc !