À Francfort, cette entrée de métro en trompe-l'œil attise la curiosité des passants

À Francfort, en Allemagne, se trouve une structure inhabituelle qui ressemble à un wagon de tramway enfoncé dans le sol. En réalité, ce trompe-l’œil, connu sous le nom de « Bockenheimer Warte » n’est autre que l’entrée d’une station de métro.

Crédit : Kiefer

Cette particularité architecturale, imaginée et conçue par l'architecte Zbigniew Peter Pininski, prend la forme d'une voiture de tramway partiellement immergée dans le sol. Mais ce wagon à l’apparence bancale est en fait un passage pour accéder au métro souterrain de la ville. La station de métro Bockenheimer Warte a été construite en 1986 dans le but d'apaiser les inquiétudes des habitants. Et pour cause, à cette époque, la ville travaillait à l'extension de son réseau ferroviaire et les habitants s’inquiétaient au niveau de la sécurité de ce dernier. En créant une conception folle pour l'entrée du métro, l'architecte a pensé qu'il pourrait alléger la tension.

Les stations de métro ne sont généralement pas des lieux de prédilection pour découvrir une architecture cool, mais de nombreuses villes dans le monde rendent les trajets quotidiens plus agréables en transformant leurs centres de transit en œuvres d'art. Alors que les meilleurs designs sont généralement visibles sous terre, comme c’est notamment le cas à Moscou, la ville de Francfort, en Allemagne, a ainsi décidé de jouer la carte de l’originalité en laissant place à une architecture artistique pour égayer une entrée de métro du centre-ville.

Crédit : ORNGVladman / reddit

Crédit : Kiefer

Une entrée de métro inspirée de René Magritte

Au moment de dessiner cette entrée de métro très décalée, Zbigniew Peter Pininski s’est largement inspiré de l'œuvre de l'artiste surréaliste René Magritte. On ne sait pas vraiment si cette création a eu l’effet positif escompté sur les habitants de Francfort, mais une chose est sûre, elle a traversé les époques au point de devenir un véritable symbole de la ville et intégrer une place de choix dans son patrimoine. Aujourd’hui encore, de nombreux touristes s’y arrêtent pour l’observer et la photographier.

Crédit : Yasuo-Nanashi

Crédit : MojoBeast