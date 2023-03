À seulement 18 ans, ce Britannique est le plus jeune chauffeur de bus du Royaume-Uni et conduit avec son papa

À tout juste 18 ans, cet Anglais est devenu le plus jeune chauffeur de bus du Royaume-Uni. Il travaille désormais avec son père, chauffeur depuis 20 ans, qui l’a inspiré dans sa décision.

Crédit photo : SWNS

À voir aussi

Il ne faut pas s’y méprendre, le jeune Luke Brown est bel et bien chauffeur de bus à Coventry, dans le comté des Midlands de l'Ouest, en Angleterre. Le jeune homme est entré dans ce métier par passion pour la conduite et grâce à son père qu’il l’a inspiré.

Après avoir obtenu son permis B, Luke a suivi une formation pour le permis de véhicules de transport de passagers qu’il a obtenu du premier coup.

« J'ai hâte de passer plus de temps sur la route, d'aider plus de gens à se déplacer et de travailler aux côtés de mon père, qui travaille pour le garage depuis 20 ans. Bien que maintenant il y ait un peu de concurrence entre moi et papa pour savoir qui est le meilleur pilote ! », plaisante le jeune homme.

Luke, 18 ans, un « atout majeur pour le garage »

Crédit photo : SWNS

Luke Brown raconte que son jeune âge ne l’a pas freiné dans sa formation. « Avoir une équipe en soutien autour de moi m'a beaucoup aidé. Pendant ma formation, aucune question n'était trop idiote et mon instructeur était calme et informatif, donc je ne me suis pas senti du tout sous pression, ce qui, je pense, a vraiment stimulé mon développement », poursuit Luke avec lucidité.

Darren Dunbar, son formateur, se dit impressionné par le sérieux et le travail de Luke qui a réussi, sans faute, là où beaucoup échouent. « Chaque année, nous avons des centaines de conducteurs qui commencent une formation, parmi eux, seuls deux ou trois réussissent leur test sans faute. Je suis vraiment content pour lui, c'est un gars adorable et un atout majeur pour le garage », s’est réjoui son formateur.

Il ne reste plus qu’à savoir qui du papa ou de Luke est le meilleur chauffeur.