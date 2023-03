Rouen : un chauffeur de bus présente une autre facette de son métier dans des vidéos très populaires sur TikTok

En l’espace de plusieurs mois, ce chauffeur de bus est devenu une vedette à Rouen, où il travaille. Chaque jour, Bissenty Mendy partage des vidéos de son quotidien à ses 40 000 abonnés.

Crédit : LightFieldStudios/ iStock

L’homme originaire de Petit-Quevilly, près de Rouen, a toujours rêvé d’être chauffeur de bus. Il réalise son rêve il y a plus de dix ans lorsqu’il intègre, à 21 ans, l’entreprise Transdev qui gère le réseau de bus sur la Métropole Rouen Normandie.

Désormais, Bissenty Mendy est chauffeur, formateur et TikTokeur. Chaque jour, le jeune homme fait découvrir différents aspects de son métier. « C’est vraiment un métier particulier, car il faut gérer le volant et les voyageurs. Il y a des responsabilités et de la pénibilité, notamment mentale avec la circulation routière, l’attention aux personnes vulnérables et l’insécurité, même si chez nous, c’est plutôt calme. [...]. C’est vraiment un emploi passionnant. Je suis heureux de le faire et j’avais envie de le partager », raconte Bissenty au Parisien.

Les vidéos du chauffeur fonctionnent très bien sur le réseau social chinois. Bissenty est suivie par 40 000 abonnés.

« Casser l’image du chauffeur aigri »

Crédit : via Le Parisien

Bissenty a pris goût au partage de vidéos sur TikTok qu’il utile aussi pour montrer une autre facette, plus positive, du chauffeur de bus. « Je pensais que ce n’était destiné qu’aux adolescents pour rigoler. J’ai découvert d’autres professionnels qui parlent de leurs métiers comme des caissières, des sapeurs-pompiers, des ripeurs, des agriculteurs et même le Président de la République. Pourquoi pas les chauffeurs de bus ? Je me suis lancé sous le pseudo de Happy Bus Driver, car je suis une personne avec une joie de vivre qui veut casser l’image du chauffeur aigri ».

Une initiative réussie puisque le jeune homme est de plus en plus reconnu par les usagers. Une bonne méthode aussi pour faire un peu de pédagogie de façon ludique en rappelant qu’il est important de valider son titre de transport, en indiquant les contrôles obligatoires à faire sur le bus ou en présentant le métier des agents d’entretien.

Bissenty met un point d’honneur à la sécurité, il ne réalise jamais de vidéo lorsqu’il est au volant. Pour cela, il attend les pauses de la journée. L’initiative de Bissenty réjouit sa direction et les passagers de son bus.