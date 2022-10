Cette vidéo de ce papa et de ses filles en train de danser sur « Single Ladies » de Beyoncé fait fondre les internautes

Être parents, c’est avant tout donner de son temps pour ses enfants. Si le rôle des mères est souvent mis en avant, celui des pères n’est pas en reste, et celui que vous allez découvrir ci-dessous a vraiment tout compris.

Crédit : Tina Spadaro Haddad / Facebook

En effet, de nombreux papas adorent jouer avec leurs enfants, mais rares sont ceux suffisamment confiants pour enfiler un justaucorps dans le seul but de rendre leurs filles heureuses ! Et pourtant, c’est ce que Steve Haddad de Monroe, originaire de l’État américain du Michigan, a fait sans hésiter. Accompagné de ses deux filles, on peut le voir sur une vidéo en train de réaliser la célèbre chorégraphie du morceau « Single Ladies » de Beyoncé.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat vaut le coup d’œil. Le trio de danseurs a notamment enfilé des justaucorps noirs moulants et des collants, exactement comme Queen B dans son clip culte. Le plus surprenant et le plus beau dans tout cela, c’est sans doute le lâcher prise de Steve qui se donne à fond et fait parler son déhanché pour encourager au mieux toute la petite troupe.

Une vidéo devenue virale

La vidéo de ce moment de partage en famille a fait le tour de la toile et un très grand nombre d’internautes ont pu en profiter via les réseaux sociaux. Aujourd’hui, postée sur Facebook par Tina Spadaro Haddad, la compagne de Steve, la vidéo a été vue par plus de 38 millions de personnes à travers le monde et a engendré environ 126 000 likes. En ce qui concerne les commentaires, ils sont unanimes pour souligner à quel point Steve semble est un papa formidable.

Génial, n’est-ce pas ?