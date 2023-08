Âgés seulement de 8 et 13 ans, ces deux starlettes des réseaux sociaux se marient et emménagent ensemble

En Ukraine, deux jeunes enfants amoureux et stars des réseaux sociaux suscitent la controverse pour s’être... mariés et avoir emménagé ensemble. Le père de la fillette ne s’en remet pas !

Leur histoire d’amour fait la Une des médias ukrainiens, et pas forcément pour les bonnes raisons. Et pour cause ! À seulement 8 ans, la jeune fille nommée Milana “Mila” Maxanets, starlette des réseaux sociaux dans son pays, s’est amourachée de Pavel “Pashai” Pai, âgé de 13 ans lui aussi vedette digitale.

L’histoire aurait pu s’arrêter à la simple idylle enfantine mais les deux très jeunes tourtereaux sont allés encore plus loin, puisqu’ils se sont mariés et ont emménagé ensemble, comme tout couple sérieux qui se respecte. Sauf qu’ils ont 8 et 13 ans !

Crédit photo : Instagram /milamaxanets

La jeune Milana a donc quitté le foyer familial, encouragée par sa mère, tandis que son père l’a clairement en travers de la gorge. Divorcé de la maman, le papa, qui ne vit plus avec sa fille, s’est confié récemment au média australien 7news et n’a pas caché son incompréhension totale : “Je suis vraiment choqué par ce qui se passe. Cette union est, pour le moins, très mauvaise”, souligne-t-il.

Un mauvais exemple pour la jeunesse

Selon le site d’information ukrainien Kyiv VGorode, la mère de Milana a donné son accord pour cette relation. Elle les encourage même à publier des contenus sur internet que beaucoup estiment comme inappropriés.

Sur les réseaux sociaux, on voit en effet les deux enfants filer le parfait amour et exposer leur vie de couple, comme des adultes. Un comportement qui scandalise naturellement l’opinion publique et soulève la question de l’accès à certains contenus pour les enfants.

Crédit photo : Instagram / milamaxanets

Avocate et criminologue ukrainienne, Anna Malyar met en lumière le risque que d’autres enfants se mettent à copier ce comportement, en imitant leur idole, devenant ainsi des proies faciles pour les pédophiles.

Face au nombre croissant d’internautes demandant aux autorités d’intervenir, une enquête aurait été ouverte pour juger de la dangerosité de ce comportement qui pourrait affecter beaucoup d’autres enfants.