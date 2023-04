Angleterre : il découvre une énorme araignée recouverte d'œufs dans un sachet de bananes

En Angleterre, un homme a trouvé une araignée géante dans un sac de bananes qu’il venait d’acheter au supermarché.

Si vous souffrez d’arachnophobie, passez votre chemin ! Récemment, Craig Harrison, un Britannique âgé de 35 ans, a eu la frayeur de sa vie après avoir trouvé une énorme araignée Huntsman dans un sachet de bananes qu’il venait d’acheter au supermarché Tesco.

Pire encore, le trentenaire a découvert que la créature portait un sac d’œufs, pouvant contenir jusqu’à 200 bébés araignées.

«J’étais en état de choc»

Comme le rapporte Metro, le jeune homme a fait cette effroyable découverte après être rentré chez lui. Alors qu’il était en train de manger une banane, il a remarqué que le paquet contenant les fruits bougeait tout seul.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’informaticien était loin de se douter qu’une araignée de taille adulte était cachée dans son sac : «Au début, j'étais en état de choc. J'ai trébuché en arrière et j’ai perdu l’équilibre», a expliqué Craig Harrison au tabloïd The Sun.

Une fois le choc passé, il s’est empressé de faire entrer la bête dans une boîte Tupperware. Le récipient a été envoyé au service de lutte contre les nuisibles de Tesco.

Toujours selon le média britannique, l’arachnide aurait fait le voyage depuis la République dominicaine avant de se glisser dans le sac de fruits de Craig Harrison.

Sans réelle surprise, la chaîne de supermarché a présenté ses excuses au client et lui a offert un dédommagement de 100 livres sterling (environ 111 euros).

Vous l’ignorez peut-être, mais l’araignée Huntsman peut avoir une taille gigantesque. Elle ne représente aucun danger pour l’homme, mais sa morsure peut provoquer des palpitations, des vomissements ou encore des maux de tête.