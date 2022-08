Voici le plus gros diamant découvert en 300 ans, un trésor rose pur d'une valeur incroyable

Un diamant rose pur a été découvert par des mineurs en Angola. Il s’agirait du plus gros diamant jamais découvert depuis 300 ans.

Crédit : Lucapa Diamond Company

La « Rose de Lulo » est le nom donné à ce rare diamant rose. C’est aussi le nom que porte la mine située dans le nord-est de l’Angola dans laquelle il a été découvert par les mineurs. D’après la Lucapa Diamond Company, la compagnie minière australienne qui exploite la mine, il s’agirait du plus gros diamant rose jamais découvert en 300 ans.

Une découverte « historique », comme l’indique la compagnie dans son communiqué, qui a réjoui le gouvernement angolais aussi partenaire de l’exploitation. « Ce diamant rose record et spectaculaire extrait à Lulo continue de montrer que l'Angola est un acteur important sur la scène mondiale de l'extraction de diamants », a fait savoir le ministre angolais des Ressources minérales, Diamantino Azevedo.

Un diamant rose pur prochainement vendu aux enchères

Le diamant Pink Star. Crédit : AFP

La Rose de Lulo est un diamant de type IlA. Il s’agit des diamants les plus purs et les plus conducteurs thermiquement parlant. Les diamants de type IIA ont aussi la particularité d’être dépourvus d’imperfections et de déformations.

La Rose de Lulo sera prochainement vendue aux enchères internationales avant d’être polie et taillée. Il ne fait aucun doute que le diamant devrait se vendre à un prix énorme comme ce fut le cas en 2017 avec le « Pink Star » qui avait trouvé acheteur pour 71,2 millions de dollars.