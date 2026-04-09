Un camion KitKat reçoit une escorte présidentielle après le vol de 700 000 barres chocolatées

Suite au vol d'un camion Nestlé qui transportait des milliers de barres KitKat, la marque a tenu à réagir en faisant escorter un camion KitKat avec un dispositif de protection digne d'un président.

En mars dernier, l'entreprise Nestlé a été victime d'un vol particulièrement audacieux. La cargaison d'un camion rempli de barres KitKat volé en Europe lors d'un transport entre deux pays a fait grand bruit. Au total, 713 793 barres chocolatées ont été dérobées, soit environ 12 tonnes de chocolat disparues dans la nature.

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Pour tenter de retrouver les chocolats et les voleurs, Nestlé a mis en place un système de traçabilité en retraçant les codes de lots imprimés sur les tablettes de chocolat. Si un produit volé est scanné en magasin, le système va le repérer immédiatement et Nestlé pourra retracer la destination et l'origine de la barre KitKat. Un dispositif technique plutôt sérieux, qui contraste avec la suite des événements.

Le camion KitKat escorté

Mais ce n'est pas tout. Ce lundi 6 avril, Nestlé a partagé une campagne insolite sur son compte Instagram KitKat Canada. L'entreprise a publié un "avis de recrutement" sur ses réseaux, indiquant qu'elle recherche des "agents de sécurité professionnels débordant d'énergie" pour rejoindre son équipe.

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En plus de cela, une courte vidéo a été partagée, où l'on peut voir un camion KitKat escorté par un service de sécurité digne d'une escorte présidentielle. Des 4x4 noirs aux vitres teintées, des agents en tenue sombre, tout y est. Le camion a fait le tour du centre-ville de Toronto, au Canada, avant de rejoindre l'autoroute. Une mise en scène soignée qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des passants et des caméras.

La suite après cette vidéo

Derrière cette opération se trouve l'agence créative Courage, qui a conçu la campagne pour Nestlé Canada. Selon Dexerto, qui a relayé l'information en détail :

"Plutôt que de miser sur une communication lourde, nous avons fait appel à une sensibilité typiquement canadienne. Nul besoin d'explications : un simple camion de livraison KitKat, escorté comme s'il transportait une cargaison de grande valeur", a indiqué Joel Holtby, le fondateur de Courage.

Une campagne humoristique

Cette vidéo est rapidement devenue virale et a beaucoup amusé les internautes. Sur TikTok, plusieurs utilisateurs ont filmé le convoi en train de traverser les rues de Toronto, sans même savoir au départ de quoi il s'agissait. C'est précisément cet effet de surprise qui a amplifié la portée de la campagne.

"J'espère que l'équipe marketing a eu une augmentation", "KitKat ne prend aucun risque. C'est une protection digne d'un président. Regardez ces 4x4 noirs. Soit ils veulent éviter d'autres cambriolages, soit Beyoncé est dans le camion pour une collaboration à venir", ont commenté les internautes.

Ce type de coup marketing n'est pas sans rappeler d'autres opérations de communication décalées menées par de grandes marques alimentaires pour rebondir sur un bad buzz. Transformer une mauvaise nouvelle en contenu viral est devenu un réflexe pour certaines équipes créatives, et KitKat semble y avoir parfaitement réussi. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la marque fait parler d'elle avec des initiatives originales : on se souvient notamment de sa célèbre campagne autour du slogan "Have a break", régulièrement détournée avec humour.

Si cette campagne marketing avait pour objectif de transformer le drame du vol en un moment humoristique, Nestlé a tout de même annoncé que l'on pourrait observer une pénurie de KitKat en magasin dans les semaines à venir. La cargaison volée reste quant à elle introuvable, et l'enquête se poursuit. Une chose est sûre : le chocolat volé, lui, n'a pas encore eu droit à son escorte.