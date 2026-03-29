Ils volent un camion Nestlé et plus de 413 000 barres KitKat juste avant Pâques

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Des barres KitKat

Il y a quelques jours, un camion Nestlé et sa cargaison ont été détournés entre deux sites de production en Europe. Les voleurs sont partis avec plus de 413 000 barres KitKat.

Pâques arrive et pour l’occasion, de nombreuses familles vont manger du chocolat. Alors que cette tradition approche, Nestlé est dans la tourmente. Un camion qui transportait de la marchandise a été volé entre l’Italie et la Pologne.

L'entreprise NestléCrédit photo : iStock

Le vol a eu lieu ce vendredi 27 mars. Le véhicule a quitté le site de production en Italie et, alors qu’il devait rejoindre la Pologne, il s’est volatilisé. Selon La Dépêche, le camion et son contenu sont introuvables, tout comme les voleurs.

Plus de 413 000 barres KitKat volées

La suite après cette vidéo

Au total, 12 tonnes de barres KitKat ont été volées, soit exactement 413 793 barres. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver le camion et les produits. Malheureusement, Nestlé redoute que les barres chocolatées aient déjà été écoulées via “des canaux de distribution non officiels”.

“Un camion transportant 413 793 unités de notre nouvelle gamme de chocolats a été volé pendant son transit en Europe”, a déclaré KitKat dans un communiqué relayé par Le Monde.

Des barres KitKatCrédit photo : AFP

Un risque de pénurie

Il arrive que des camions perdent leur cargaison sur la route. C’est le cas de ce véhicule qui a perdu ses capsules à café sur l’autoroute, ou encore de ce camion qui s’est renversé alors qu’il transportait 18 000 bouteilles de vin.

Aujourd’hui, les vols lors de transports de marchandises sont de plus en plus fréquents. Les cargaisons sont détournées et les malfaiteurs emploient des “méthodes de plus en plus sophistiquées”, selon les entreprises qui en sont victimes. Pour Nestlé, il s’agit d’un vrai drame avant Pâques puisque selon le groupe, on risque une pénurie de chocolat pour les fêtes.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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