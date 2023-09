Après s'être fait manipuler, une mannequin dépense 150 000 euros pour agrandir ses jambes de 14 cm...

Il faut le voir pour le croire : oui, la chirurgie esthétique est capable de faire des choses assez incroyables, comme pouvoir grandir sur demande. Une opération qui demande du temps et de l'argent… mais qui n'apporte pas nécessairement de la gaieté !

Quand ce n'est pas dans l'extrême, être grand est plutôt chouette et c'est même souvent un compliment. Pour la mannequin allemande Theresia Fischer, sa taille d'un mètre et 67 centimètres ne lui convenait visiblement pas et il y a plusieurs années, elle a opté pour une opération de chirurgie esthétique afin d'agrandir ses jambes de… quatorze centimètres. Vous avez bien lu : quatorze centimètres !

Une opération de longue haleine

La procédure est longue et fastidieuse. "Le tibia est cassé proprement, les muscles du mollet sont fendus et une tige télescopique est utilisée", précise la concernée au média Bild. "Dix clics par jour de chaque côté apportent 0,5 millimètre supplémentaire". Cette façon de faire est toutefois efficace et oui, elle a parfaitement fonctionné sur Theresia : aujourd'hui, elle mesure 1m81… mais elle ne semble plus tellement satisfaite.



Crédit Photo : Theresia Fischer / Instagram

Une femme manipulée

À l'époque, Theresia affirmait être ravie de son opération. Aujourd'hui, à l'âge de 31 ans, il se trouve finalement que l'Allemande n'est pas si satisfaite, et pour cause : elle vient d'avouer à la radio MDR Jump n'avoir fait ça que pour son ancien compagnon.

"Theresia, tu sais que j'aime les grandes femmes, j'aimerais vraiment ça. Tu pourrais prendre jusqu'à 14 centimètres de plus", n'arrêtait-il pas de lui dire constamment. "'Tu ne peux rien faire sans moi. Tu as besoin de moi", insistait l'ex-mari.

Crédit Photo : Theresia Fischer / Instagram

À force de persuasion, il a finalement réussi à convaincre Theresia que son corps n'était pas idéal. "Je n'ai jamais affronté ça auparavant parce que j'ai toujours été satisfait de mon corps. J'ai honte parce que j'ai consenti à une opération qui n'aurait pas dû avoir lieu."

Ce changement physique a notamment affecté sa confiance en soi et même sa vie sexuelle, chose qu'elle a appris à gérer et à rétablir complètement. Finalement, aujourd'hui, elle a appris à assumer complètement ses nouvelles jambes. Et tant mieux pour elle !

Crédit Photo : Theresia Fischer / Instagram