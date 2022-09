Après sa rupture, elle parcourt 8 000 kilomètres pour retirer le cadenas d'amour qu'elle avait accroché avec son ex

Nous avons tous déjà voyagé en amoureux, pour beaucoup c’est une façon de célébrer le lien spécial qui les unit avec leur partenaire. En fait, il est également très courant de voyager après une rupture, car rien ne guérit mieux un cœur brisé qu'un voyage. Cependant, ce qui est plus insolite, c'est de parcourir à des kilomètres et des kilomètres juste pour défaire quelque chose que vous avez fait avec votre ex.

Crédit : Kassie Yeung / TikTok

Et justement, c’est ce qu’a souhaité faire Kassie Yeung pour s'assurer qu'aucune trace d'elle et de son ex ne subsiste dans ce monde. Suite à sa rupture, la jeune femme a entrepris un long périple de 8 000 kilomètres, de Los Angeles aux États-Unis à Séoul en Corée du Sud, avec un seul objectif : de défaire complètement ses liens avec son ancien petit ami. En 2019, Kassie et son ex se sont rendus au sommet de la N Seoul Tower, aussi connue sous le nom de Namsan Tower, et y ont accroché un cadenas célébrant leur amour à la balustrade.

Il s’agit d’une attraction touristique populaire pour les couples. Souvent, les cadenas portent leurs initiales ou un message symbolisant l'amour qu'ils se portent. À Paris, la même habitude avait été prise par les touristes sur le pont des arts (Ier-VIe) et le pont de l'Archevêché (Ve), avant que la mairie ne soit contrainte de les retirer pour des questions de sécurité de la structure de l’édifice.

Kassie se rendait déjà à Séoul pour du travail et a donc décidé de faire un détour pour enlever le cadenas d'amour qu'elle et son ex avaient attaché ensemble. Elle aurait pu le faire en toute discrétion et passer à autre chose, mais elle a choisi de faire une vidéo à part entière de son expédition, et cette dernière est devenue particulièrement virale sur le réseau social TikTok avec près de 12 millions de vues.

Comment a-t-elle retiré le cadenas ?

Dans la vidéo, on peut voir tout le voyage sous forme de timelapse. Équipée d’un sécateur, elle monte dans le téléphérique en direction de la tour puis se dirige jusqu’au sommet où se trouve le mur de cadenas. Kassie a cherché parmi des centaines de cadenas pendant environ trente minutes avant de trouver celui qui appartient à elle et à son ex, qu'elle enlève ensuite. Kassie se filme ensuite en train de brandir le cadenas en signe de célébration.