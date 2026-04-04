Atteint de la même maladie que Brad Pitt et Thierry Lhermitte, il ne reconnaît pas le visage de sa femme ni même le sien

Invité à témoigner sur RTL, un père de famille âgé de 27 ans explique comment sa maladie l’empêche de reconnaître les visages, y compris le sien et ceux de sa famille.

Pour Yohan, 27 ans, le simple fait d’aller chercher son fils à la crèche est une mission pour la simple et bonne raison qu’il est incapable de le reconnaître parmi tous les autres enfants.

"Parmi tous les enfants, j’hésite entre trois… Je ne peux pas prendre un enfant au hasard et je ne peux pas demander à l’assistante maternelle : "Excusez-moi, pourriez-vous me dire quel est mon enfant ?"

Comme il le confie au micro de RTL, Yohann souffre de prosopagnosie depuis tout petit. Il ne sait pas qui est dans son équipe au foot, ne reconnaît pas ses camarades de classe, a dû mal à identifier le visage de sa mère si cette dernière change de coiffure. Ce problème récurrent lui vaudra d’être embêté par certains enfants à l’école.

Crédit photo : iStock

Le père de famille précise que l’identité d’une personne ne se réduit pas à son visage et qu’il reconnaît les gens "98 % du temps". Yohann a découvert son trouble en se comparant aux autres et en faisant des recherches. Le vingtenaire tombe alors sur le mot "prosopagnosie" et passe une batterie de tests jusqu’au diagnostic.

Une maladie rare et incomprise

La suite après cette vidéo

La prosopagnosie (du grec "prosopon" pour visage et "agnosia" pour ignorance) est un trouble neurologique plutôt rare qui touche environ 3 % de la population et entraîne une difficulté voire une impossibilité à mémoriser les visages. Si la maladie est rare, elle touche des acteurs pourtant très connus comme Brad Pitt et Thierry Lhermitte.

Crédit photo : Getty Images

La différence de Yohann fait beaucoup parler autour de lui, et de nombreuses personnes ont du mal à le croire, y compris sa propre femme :

"Quand je m'en suis rendu compte et que je l'ai dit à ma femme, elle m'a dit 'Non mais pas moi, tu me reconnais'".

Ce n'est que lorsqu'elle croise son mari dans la rue, sans qu'il ne se retourne, qu'elle comprend le problème de Yohann.

Yohann a désormais appris à vivre avec cette particularité qui l’oblige à développer des stratagèmes, comme noter le prénom en face des bureaux de ses collègues pour les reconnaître. Il a par ailleurs trouvé sa voie dans… la photographie !