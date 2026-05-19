Déclaré mort et enterré, il réapparaît chez lui... quelques heures après ses propres funérailles

En Ouganda, un homme déclaré mort a créé la stupeur en réapparaissant quelques heures après son enterrement.

C’est ce que l’on appelle revenir d’entre les morts.

Godwin Baguma, un homme originaire d’Ouganda, a semé l’incompréhension dans son village. Et pour cause : il est réapparu quelques heures seulement après son propre… enterrement, rapporte le média ougandais Daily Monitor.

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ?

Une disparition inquiétante

Originaire de Kijana wa Kijura, dans le centre de l’Ouganda, l’homme était porté disparu depuis plusieurs semaines. Son absence suscitait une vive inquiétude parmi ses proches et les habitants de la région.

Selon sa famille, il souffre de troubles mentaux. Il avait quitté son domicile sans prévenir, déclenchant d’importantes recherches.

L’affaire a pris une tournure dramatique lorsque la police a annoncé la découverte d’un corps en décomposition dans un champ de canne à sucre, à Kisanja.

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Selon les autorités, la dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital de Masindi, où des avis de recherche ont été diffusés pour faciliter l’identification.

Yakobo Kamuturaki, le père de Baguma, a demandé à ses fils de se rendre à la morgue afin d’identifier le corps retrouvé. À leur retour, ces derniers étaient convaincus qu’il s’agissait bien de leur frère.

« On nous avait informés que le corps était en très mauvais état. Mes fils se sont rendus sur place et l'ont identifié comme étant celui de leur frère. Nous leur avons fait confiance et avons accepté l'annonce de son décès », raconte la patriarche.

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Le défunt est réapparu… vivant

À la suite de cette confirmation, la famille a organisé des funérailles le dimanche 19 avril. La nouvelle de la mort de Baguma s’est rapidement répandue dans la région, attirant une foule venue présenter ses condoléances.

Le lendemain, une autre cérémonie a eu lieu, réservant cette fois une surprise de taille aux proches du défunt. Alors que les préparatifs battaient leur plein, des rumeurs ont commencé à circuler : Baguma aurait été aperçu vivant dans le village.

« Au début, nous avons ignoré ces bruits. Nous avions déjà enterré le corps. Mais nous avons finalement décidé de vérifier », confie sa sœur à la presse locale.

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Des membres de la famille se sont précipités sur place et ont retrouvé Baguma, bel et bien vivant, endormi chez un ami.

« Quand nous l'avons vu, nous étions sous le choc. Nous n'arrivions pas à croire qu'il était encore en vie », se souvient la femme.

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« C’était comme dans un film »

Encore sous le choc, une voisine a témoigné auprès du média Daily Monitor :

« Nous avions déjà fait notre deuil et même organisé l'enterrement. Puis, soudain, celui que nous pensions mort est revenu vivant. C'est une expérience que nous n'avions jamais connue », explique-t-elle.

Une autre a ajouté :

« C'était comme dans un film. Les gens étaient déconcertés et effrayés. Personne ne comprenait ce qui se passait ».

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Cette découverte hors du commun a conduit à l’exhumation du corps et à son transfert vers la morgue afin de procéder à de nouvelles vérifications.

La police a par ailleurs appelé la population à faire preuve de prudence lors de l’identification des corps, en particulier lorsqu’ils se trouvent dans un état de décomposition avancé.

« Dans de tels cas, l’identification doit être menée avec la plus grande rigueur, et les familles doivent collaborer étroitement avec le personnel médical afin d’éviter ce type d’erreur », a déclaré Solomon Mugisa, porte-parole de la police.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l’identité du corps.