Il perd 327 000 € en bitcoins... et les récupère 11 ans plus tard grâce à l'IA

Il y a 11 ans, un homme a perdu 327 000 euros en bitcoins suite à une manipulation malencontreuse alors qu'il était sous l'emprise de substances illicites. Par chance, il a finalement pu les récupérer grâce à l'intelligence artificielle. Une quête technologique incroyable qui montre comment les modèles de langage actuels réussissent là où les humains ont échoué pendant plus d'une décennie.

En bref : Comment l'IA a retrouvé sa fortune ? L'erreur : En 2015, cet étudiant change le mot de passe de son portefeuille crypto lors d'une soirée et l'oublie totalement.

En 2015, cet étudiant change le mot de passe de son portefeuille crypto lors d'une soirée et l'oublie totalement. Le blocage : Pendant 11 ans, ses 5 bitcoins (devenus une fortune) restent chiffrés et inaccessibles sur son vieux disque dur.

Pendant 11 ans, ses 5 bitcoins (devenus une fortune) restent chiffrés et inaccessibles sur son vieux disque dur. Le miracle : Il injecte l'historique de ses fichiers système dans l'IA Claude d'Anthropic, qui cracke le code et retrouve la clé privée.

Avec le temps, les propriétaires de bitcoins peuvent oublier qu'ils ont de l'argent qui dort sur leur compte, et avoir de grosses surprises des années plus tard. Ce fut le cas d'un homme qui a réactivé son compte de 1 000 bitcoins pour la première fois en 12 ans et qui a été choqué de découvrir leur valeur aujourd'hui.

Un autre homme a eu une mésaventure avec son portefeuille de bitcoins. Il y a 11 ans, il a acheté 5 bitcoins pour 250 dollars chacun, soit près de 214 euros. Cependant, un soir, il a changé le mot de passe de son portefeuille alors qu'il était sous l'emprise de substances illicites. L'histoire a été partagée sur X par le compte @cprkrn et est rapidement devenue virale.

Un mot de passe inconnu

Malheureusement, au lendemain de cette soirée, impossible de se souvenir du nouveau mot de passe. Pendant 11 ans, les bitcoins sont restés bloqués sur le disque dur de son ordinateur, malgré toutes les tentatives de son propriétaire pour les récupérer. Il n'est pas le seul à avoir vécu une telle déconvenue puisqu'un autre homme a également oublié le mot de passe de sa clé contenant 253 millions de dollars en bitcoins. Ce phénomène est loin d'être marginal : on estime qu'une part importante des bitcoins en circulation serait inaccessible de façon permanente, faute de mots de passe ou de clés privées retrouvées par leurs propriétaires.





11 ans plus tard, l'homme a eu une idée pour débloquer son compte : faire appel à une intelligence artificielle. Pour cela, il a transféré tout le contenu de son ancien ordinateur qu'il utilisait à l'université à Claude, l'IA d'Anthropic. Claude est un assistant conversationnel capable d'analyser de grands volumes de données textuelles et de fichiers, ce qui le rendait adapté à ce type de recherche.

Il retrouve 400 000 dollars

Cette idée a fonctionné puisque l'intelligence artificielle a trouvé un vieux fichier de portefeuille qui pouvait être décrypté avec un ancien mot de passe. Concrètement, Claude a passé en revue les fichiers de l'ordinateur pour identifier des chaînes de caractères susceptibles d'avoir été utilisées comme mot de passe, en croisant les données disponibles. Ainsi, l'IA a réussi à récupérer les données et à déchiffrer les différentes clés privées pour accéder au portefeuille et l'homme a pu récupérer ses bitcoins, d'une valeur de 400 000 dollars, soit près de 327 000 euros.

Une question se pose alors : quel était le fameux mot de passe entré lorsque son propriétaire avait la tête ailleurs ? Il s'agissait de : lol420fuckthePOLICE!*:)

Désormais, l'heureux propriétaire des bitcoins aimerait utiliser son argent pour se marier. Son histoire pourrait inspirer d'autres personnes qui, comme lui, ne se souviennent plus de leur mot de passe pour accéder à leurs bitcoins. Mais attention, elle montre également que l'IA est capable de retrouver des mots de passe enfouis dans d'anciens fichiers et pourrait être utilisée à des fins malveillantes pour vous pirater, alors restez méfiant.