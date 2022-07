Ces habitants du Dakota du Sud ont assisté à un troublant spectacle dans le ciel pendant une tempête

Avez-vous déjà vu un ciel vert ? Les habitants du Dakota du Sud aux Etats-Unis peuvent l’affirmer. Ils ont assisté ce mardi 5 juillet à une surprenante tempête.

Alors que la région du Dakota du Sud et notamment la ville de Sioux Falls aux Etats-Unis a subi une tempête le 5 juillet dernier, les habitants ont été spectateurs d’un surprenant phénomène. Lors de la tempête, ils ont pu apercevoir le ciel changer totalement de couleur et prendre une teinte verte. Oui, vous avez bien lu.

Des photos inédites d’un phénomène rare

De violents orages et des vents très puissants ont eu lieu au-dessus de la ville. Résultat : le ciel a totalement changé de couleur. Un phénomènre rare et naturel. Selon les météorologues de la région, “la couleur verte est créée à partir de la réfraction de la lumière dans les orages et indique que la tempête sera capable de produire de gros grêlons”, comme le rapporte le Huffington Post.

Le météorologue, Cory Martin, du National Weather Service a précisé :"il faut une énorme quantité d'eau dans le nuage pour obtenir cette couleur, ce qui signifie généralement qu'une quantité substantielle de glace (grosse grêle) doit être présente". Quelques heures plus tard, d’importants grêlons ont été constatés. Un phénomène, presque apocalyptique, qui a surpris les habitants de la ville, puisque de nombreuses images ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Ainsi, sur Twitter, on a pu découvrir des photos inédites et impressionnantes de cet évènement naturel. Alors, bluffant n’est-ce pas ?

