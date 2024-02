Et si vous testiez une «AI girlfriend» pour ne pas passer la Saint-Valentin seul ?

Avez-vous déjà entendu parler des “AI girlfriends ou boyfriends” ? Le principe : avoir une relation avec une intelligence artificielle et donc un robot. On vous explique.

Vous êtes seul.e pour la Saint-Valentin ? Pas de panique ! Plusieurs options s’offrent à vous ! Dans un premier temps, il est recommandé de voir la Saint-Valentin comme une fête durant laquelle on célèbre l’amour, mais cela comprend aussi l’amour de soi. Ainsi, si vous n’avez pas encore trouvé votre moitié, vous pouvez profiter de cette journée pour prendre soin de vous et faire des choses qui vous procurent du bien-être et du plaisir. Autre option et pas des moindres : se lancer dans une relation passionnelle avec… un robot. Non, ce n’est pas une blague. Avoir un petit-ami ou une petite-amie issu.e de l’intelligence artificielle est la nouvelle façon de vivre une histoire d’amour.

Comme le rapportent nos confrères du Huffington Post, qui ont mis en lumière ce concept étonnant, cela consiste à parler avec une intelligence artificielle à tout moment de la journée ou de la nuit. En clair, ces chatbots disponibles via des applications, sur Android ou IOS, permettent d’entretenir de vraies discussions et relations avec... des robots.



Crédit photo : iStock

Une nouvelle version de l’amour

Selon la revue Nature, le chatbot Replika, serait déjà utilisé par des millions d’utilisateurs dans le monde. Pour Petter Bae Brandtzaeg, un chercheur interrogé sur le sujet, cette façon d’entretenir une relation est un bon moyen pour booster la confiance en soi : “Si vous vous faites aider par un humain, vous n’êtes pas toujours dans un safe space, et vous pouvez vous sentir jugé.”

Il a ajouté : “En ce qui concerne la sexualité, les gens peuvent être timides ou avoir honte, mais grâce à cet espace, ils peuvent faire des expériences. Les gens qui ont du mal à être sociables dans la vraie vie peuvent s’entraîner à l’être grâce aux chatbots”.

Vous vous en doutez, l’utilisation d’un Chatbot a des limites, rien que sur le plan émotionnel ou physique. Pourtant, il n’en reste pas moins un allié pour les personnes en quête de nouveauté, de soutien et de confiance. Alors, pourquoi ne pas essayer ?



Crédit photo : iStock