Cette influenceuse au corps de rêve gagne 10 000 euros par mois... mais elle n'existe pas

Elle s’appelle Aitana Lopez, elle a 25 ans, elle est passionnée de fitness, compte 152 000 abonnés sur la Toile et gagne 10 000€ par mois. Pourtant, elle n'existe pas.

Jusqu’où ira l’intelligence artificielle ? C’est ce que l’on pourrait se demander en découvrant le profil Instagram d’Aitana Lopez, une influenceuse de 25 ans, au 152 000 abonnés. Cette jeune femme, qui semble être adepte de sport, de fitness, de voyages et qui affiche une silhouette de rêve, n’est pas réelle. Elle a été générée par une intelligence artificielle via l’agence The Clueless, qui a un seul but : mettre fin aux collaborations avec les influenceurs.

Une nouvelle forme d’influenceuse

Selon Rubén Cruz, le fondateur de cette agence hors norme, cette jeune femme influenceuse, mais irréelle, a de nombreux avantages : “nous ne dépendons pas des gens qui ont des égos, des manies, ou qui veulent juste se faire plein d’argent en tapant la pose", a-t-il déclaré à EuroNews. Ainsi, il a décidé de créer Aitana, via une intelligence artificielle, et de partager ses photos sur un compte Instagram. Tous les deux jours, l’agence dévoile un nouveau cliché de la jeune femme.

En story, on peut même voir Aitana boire un smoothie ou se rendre à des activités diverses. Ça fait presque peur. Et cette influenceuse d’un tout nouveau genre plaît déjà. Une marque espagnole, Big, collabore déjà avec elle. L’agence a également mis en avant le profil d’Aitana sur les sites OnlyFans et Fanvue. Ainsi, l'influenceuse génère déjà près de 10 000€ par mois.

Selon le fondateur de l’agence, même un acteur latino aurait succombé au charme de la jeune femme en envoyant un message en privé. Preuve qu’il est désormais difficile de faire la différence entre une vraie personne et un avatar généré par ordinateur.

Alors, qu’en pensez-vous ?