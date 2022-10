Belgique : l'enseigne Decathlon va changer de nom et s'appeler... Nolhtaced

En Belgique, l’enseigne de sport Decathlon va changer de nom pendant un mois et s'appellera Nolhtaced. En inversant les lettres de la marque, celle-ci espère promouvoir le shopping inversé qui permet de revendre des articles inutilisés ou usagés.

Une nouvelle opération de communication est mise en place chez Decathlon. Pendant un mois en Belgique, l’enseigne de sport va s'appeler Nolhtaced (prononcez Noltakket). Pourquoi un tel nom ? Si on lit Decathlon à l’envers, de droite à gauche, on obtient le nouveau nom de la marque.

Avec ce changement, l’enseigne souhaite mettre l’accent sur le shopping inversé. En effet, depuis le début de l’année, les consommateurs peuvent revendre leurs articles de sport anciens ou inutilisés, à condition qu’ils soient en bon état. Les articles seront ensuite réparés si besoin puis revendus sous garantie.

Revendre des articles de sport à Decathlon

En vendant l’un de ses articles, le client recevra un bon d’achat valable pendant deux ans et de la valeur de l’objet vendu.

« En plus d’acheter du matériel de sport, vous pouvez également revendre votre propre matériel de sport ancien ou inutilisé. Decathlon le répare puis le revend d’occasion et avec garantie », a expliqué l’enseigne belge dans un communiqué.

Il sera possible de revendre ses articles de sport à condition qu’ils soient encore en très bon état. Ainsi, les produits usés ou abîmés ne pourront pas être proposés à la vente. Tous les articles de sport en bon état pourront être vendus hormis les sous-vêtements, maillots de bain et chaussettes, pour des raisons d’hygiène. Les produits de sécurité, comme les casques de vélo, ne feront également pas partie des objets repris.

Decathlon devient Nolhtaced

Depuis le début de l’année, déjà 26 000 articles de sport ont été rachetés par Decathlon. Si cette opération est mise en place depuis plusieurs mois, la marque souhaite promouvoir encore plus cette possibilité méconnue du grand public.

« La chaîne de magasins de sport intensifie son service et le met à l’honneur pendant un mois en inversant son nom. À première vue, ce changement de nom en Nolhtaced peut ressembler à un coup marketing, mais nous voulons avant tout faire connaître notre service de rachat au plus large public possible et ainsi réutiliser un maximum de choses, baisser le seuil de la seconde main et augmenter le pouvoir d’achat », a déclaré Arnaud De Coster, responsable seconde main à Decathlon en Belgique.

La modification du nom de l’enseigne sera visible sur les réseaux sociaux de la marque, dans les rues et sur les façades des magasins en Belgique. Selon la marque, l’objectif de cette opération a avant tout une visée environnementale.

« L’objectif est de réutiliser un maximum d’objets et ainsi limiter l’impact sur notre environnement et éviter le gaspillage. Grâce à l’offre d’occasion de Decathlon, les consommateurs à faible pouvoir d’achat ont également la possibilité d’acheter des équipements sportifs de qualité à moindre prix », a conclu l’enseigne.

L’occasion idéale de se débarrasser de ses anciennes affaires de sport tout en faisant une bonne affaire.