« Ça ne devrait pas exister chez l'humain » : elle accouche de jumeaux conçus à 18 jours d'intervalle, un cas « rarissime »

Une jeune maman a récemment raconté les circonstances de la naissance, pour le moins inhabituelle, de ses jumeaux et c’est à peine croyable.

Vous n’êtes pas sans savoir que des jumeaux d’une même paire naissent à quelques instants d’intervalle. En revanche, vous l’ignorez peut-être, mais certains peuvent être conçus à des moments différents.

Entendons-nous bien. On ne vous parle pas d’une poignée de secondes ou de minutes, mais bien de… jours.

Oui, vous avez bien lu !

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Ses jumeaux ont été conçus à 18 jours d'intervalle, une situation « rarissime »

Bien que rarissime, ce phénomène existe bel et bien ! On l'appelle la superfétation qui se manifeste par une ovulation décalée.

Telle est l'expérience vécue par Sandra Searle, une jeune maman américaine, dont les jumeaux ont été conçus à... 18 jours d'intervalle.

Déjà mère de deux enfants - Georgia née en 2018 et Fred né en 2020 - qu'elle a eus avec son mari David, la jeune femme est tombée enceinte une troisième fois l'an dernier et, à sa grande surprise, sa grossesse a pris une tournure inattendue. Et c’est le moins que l'on puisse dire.

« Lors de l’échographie, quelle ne fut pas la surprise du docteur et la nôtre lorsqu’il a découvert un embryon de sept semaines et demie qui en côtoyait un autre âgé de cinq semaines. Cela n’avait aucun sens » a-t-elle ainsi raconté dans un témoignage recueilli par le podcast Mamamia.

Comme l'explique le docteur Olivier Pirrello (chef du service Gynécologie-obstétrique du CHU Strasbourg), dans des propos rapportés par le site MarieFrance, « la superfétation est le fait d’avoir deux fécondations de manière décalée avec deux fœtus qui n’ont pas le même terme (...) un plus jeune et un plus vieux ».

« C’est très exceptionnel et cela ne devrait pas exister chez l’humain, car les propriétés de l’utérus ne sont pas adéquates à une deuxième implantation une fois qu’une première grossesse a été implantée », poursuit le médecin.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Ce phénomène reste rarissime puisque seuls 10 cas de superfétation auraient été recensés, du moins documentés, dans le monde, selon passeportsante.net. C'est en revanche bien plus fréquent chez les animaux, à commencer par les lapins.

Loin de toutes ces considérations, Sandra a finalement donné naissance à ses jumeaux en avril dernier à quasiment 3 semaines d'intervalle. « Poppy, l’aînée, est née à 37 semaines et pesait 3,10 kg et Michael, le plus jeune de nos nouveaux-nés, est né à 35 semaines et pesait 2,45 kg », a ainsi confié la mère de famille.

Les deux nourrissons se portent aujourd’hui à merveille et c'est bien là le principal.