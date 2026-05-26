Arrêté pour ivresse au volant, il appelle un ami... qui vient le chercher ivre et sans permis au commissariat

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Le jeune homme ivre

Le 16 mai, des policiers américains ont interpellé un homme alcoolisé au volant. Remis en liberté, celui-ci a appelé un ami pour venir le chercher au commissariat. Cependant, son ami est arrivé ivre et n’avait plus de permis valide.

Une histoire pour le moins cocasse a eu lieu le 16 mai dernier dans le comté de Montgomery, aux États-Unis. Des policiers effectuaient des contrôles de routine quand ils ont intercepté un homme qui conduisait en état d’ivresse, tout comme ce moniteur d’auto-école contrôlé à 3 g/L d’alcool dans le sang.

Un homme arrêté par la policeCrédit photo : iStock

D’après un commiqué publié par le shérif du comté de Montgomery, l’homme a été conduit au commissariat afin d’effectuer des tests complémentaires. Il a finalement été libéré et autorisé à appeler quelqu’un pour venir le chercher au commissariat.

Il arrive ivre au commissariat

Quelques minutes plus tard, un jeune homme âgé de 25 ans est arrivé au commissariat au volant de sa voiture. Cependant, il n’est pas allé sur le parking public mais a essayé de se garer dans une zone réservée aux forces de l’ordre, avec beaucoup de difficultés.

Le deuxième homme ivreCrédit photo : Shérif du comté de Montgomery

Les policiers ont décidé de lui faire passer un alcootest et ont constaté qu’il était lui-aussi en état d’ivresse. Ainsi, le chauffeur du premier homme interpellé est arrivé au commissariat ivre et sans permis, puisque celui-ci avait été suspendu pour alcool au volant et refus de se soumettre à un contrôle.

La suite après cette vidéo

Deux hommes interpellés

Le deuxième homme a été arrêté et placé en garde à vue pour conduite sans permis aggravée par un taux d’alcool supérieur à la limite autorisée. Il a finalement été remis en liberté peu de temps après et est dans l’attente de son procès. Une histoire insolite qui rappelle celle de cet homme ivre, nu et sans permis qui a pris le volant d’un camion-benne avant de tomber sur des policiers.

Si les deux hommes ont tous les deux été remis en liberté, l’histoire ne dit pas qui est venu les chercher au commissariat.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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