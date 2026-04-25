Elle oublie de scanner deux articles à 2,19 euros à la caisse et doit payer... 50 euros d'amende

Par  |

Une femme scanne ses articles à la caisse automatique

En Belgique, une femme a oublié de scanner deux articles en passant à la caisse automatique d’un supermarché. En réaction, le magasin lui a imposé de payer 50 euros d’amende.

Quand on passe à la caisse automatique d’un supermarché, il est important de faire attention à bien scanner tous ses articles. Dans le cas contraire, cela pourrait être considéré comme un vol, comme celui qui s’est produit dans ce supermarché, où l’employé qui a empêché le vol a été licencié.

Les caisses automatiques d'un supermarchéCrédit photo : iStock

Récemment, une femme nommée Caroline a eu une mauvaise expérience dans un supermarché en Belgique. Alors qu’elle faisait ses courses dans un magasin de l’enseigne Delhaize, elle est passée à la caisse automatique pour régler ses achats. Cependant, elle a oublié de scanner deux articles qui devaient être pesés, à savoir des chicons (endives du nord) et des clémentines.

Un oubli de 2,19 euros

Son oubli était d’une valeur totale de 2,19 euros. Prise sur le fait, elle a été interceptée par les gérants du magasin qui lui ont imposé de payer une amende de 50 euros, sachant que le ticket total de ses courses s’élevait à 42,49 euros. Cet événement a été rapporté par Caroline elle-même, qui a contacté RTL Info pour en savoir plus sur la légalité de cette méthode.

La suite après cette vidéo

“Le personnel a exigé que je paie 50 euros. Si je ne réglais pas ce montant, ils m’ont menacée d’appeler la police et de me faire payer à la place 150 euros. J’ai alors demandé de me faire rembourser mes achats et de les retourner, mais ils ont refusé. Une amie m’a dit qu’ils n’avaient pas le droit de faire ce qu’ils ont fait et que j’aurais dû attendre la police”, a-t-elle expliqué.

Un vol dans un supermarchéCrédit photo : iStock

Une amende controversée

Bien que les caisses automatiques pourraient bientôt disparaître, le gérant du magasin lui a demandé de payer 50 euros et l’aurait menacée d’appeler la police en cas de refus. Mais un supermarché a-t-il le droit de prendre une telle décision ?

Selon SFF Economie, l’équivalent du ministère de l’Economie belge, l’enseigne a légalement le droit de faire cela à condition qu’elle en informe sa clientèle dans son règlement intérieur. De son côté, l’organisation Testachats estime que le supermarché n’avait “pas l’autorité” requise pour infliger cette amende. Elle recommande aux personnes qui se trouveraient dans ce cas de ne pas céder à la pression et d’attendre l’arrivée des forces de l’ordre.

Enfin, une porte-parole du supermarché Delhaize affirme que l’amende infligée à la cliente était avant tout une “transaction civile” visant à éviter une intervention policière. Elle précise également que Caroline a le droit de contester cette amende.

Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
des voitures sur la route
Un automobiliste condamné à payer 2 800 euros d'amende pour... 1 km/h de trop
Les pieds d&#039;un cadavre
Il apprend la mort de son fils quatre mois après et doit payer... 3 800 euros de frais à la morgue
Un berger allemand
Son chien mord un livreur, elle écope d'une amende de 360 000 euros
Un radar
Elle poste une photo d'un radar sur Facebook et reçoit une amende de... 650 euros
Un retrait&eacute; compte son argent
Il travaille une journée en trop et doit rembourser 24 000 euros de retraite