Elle oublie de scanner deux articles à 2,19 euros à la caisse et doit payer... 50 euros d'amende

En Belgique, une femme a oublié de scanner deux articles en passant à la caisse automatique d’un supermarché. En réaction, le magasin lui a imposé de payer 50 euros d’amende.

Quand on passe à la caisse automatique d’un supermarché, il est important de faire attention à bien scanner tous ses articles. Dans le cas contraire, cela pourrait être considéré comme un vol, comme celui qui s’est produit dans ce supermarché, où l’employé qui a empêché le vol a été licencié.

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Récemment, une femme nommée Caroline a eu une mauvaise expérience dans un supermarché en Belgique. Alors qu’elle faisait ses courses dans un magasin de l’enseigne Delhaize, elle est passée à la caisse automatique pour régler ses achats. Cependant, elle a oublié de scanner deux articles qui devaient être pesés, à savoir des chicons (endives du nord) et des clémentines.

Un oubli de 2,19 euros

Son oubli était d’une valeur totale de 2,19 euros. Prise sur le fait, elle a été interceptée par les gérants du magasin qui lui ont imposé de payer une amende de 50 euros, sachant que le ticket total de ses courses s’élevait à 42,49 euros. Cet événement a été rapporté par Caroline elle-même, qui a contacté RTL Info pour en savoir plus sur la légalité de cette méthode.

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“Le personnel a exigé que je paie 50 euros. Si je ne réglais pas ce montant, ils m’ont menacée d’appeler la police et de me faire payer à la place 150 euros. J’ai alors demandé de me faire rembourser mes achats et de les retourner, mais ils ont refusé. Une amie m’a dit qu’ils n’avaient pas le droit de faire ce qu’ils ont fait et que j’aurais dû attendre la police”, a-t-elle expliqué.

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Une amende controversée

Bien que les caisses automatiques pourraient bientôt disparaître, le gérant du magasin lui a demandé de payer 50 euros et l’aurait menacée d’appeler la police en cas de refus. Mais un supermarché a-t-il le droit de prendre une telle décision ?

Selon SFF Economie, l’équivalent du ministère de l’Economie belge, l’enseigne a légalement le droit de faire cela à condition qu’elle en informe sa clientèle dans son règlement intérieur. De son côté, l’organisation Testachats estime que le supermarché n’avait “pas l’autorité” requise pour infliger cette amende. Elle recommande aux personnes qui se trouveraient dans ce cas de ne pas céder à la pression et d’attendre l’arrivée des forces de l’ordre.

Enfin, une porte-parole du supermarché Delhaize affirme que l’amende infligée à la cliente était avant tout une “transaction civile” visant à éviter une intervention policière. Elle précise également que Caroline a le droit de contester cette amende.