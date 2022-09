Ce couple se marie sur le thème d'Amazon pour célébrer leur rencontre pas comme les autres

Eddie Levine et Jing Gao se sont rencontrés pour la première fois lors d'une conférence sur le e-commerce à Atlanta en 2016. Deux ans plus tard, ils ont partagé leur premier baiser en marge d'un sommet Amazon à la Nouvelle-Orléans. Et en 2020, Jing a quitté sa maison à Los Angeles pour emménager avec Eddie à Chicago, réunissant leurs entreprises de e-commerce sous le même toit.

Crédit : Eddie Levine

À voir aussi

Eddie et Jing travaillent tous deux dans le domaine du e-commerce depuis plus de dix ans. Eddie est président et cofondateur de Hub Dub, qui aide les marques à gérer leurs activités en ligne et fournit des services logistiques. Jing, elle, dirige une entreprise Amazon qui vend des produits de décoration intérieure. Ils font partie d'une communauté active de vendeurs en ligne, de consultants et de prestataires de services qui s'est constituée autour du marché global créé par Amazon.

Il était donc logique qu'au moment de se marier, ils s'inspirent de leur secteur d’activité. C’est ainsi que le 21 août, le couple s'est uni à Chicago, et la fête de mariage était truffée de référence à Amazon. Par exemple, lors de la réception, les invités étaient assis à des tables désignées par un code à dix chiffres (appelé « ASIN » dans le jargon des employés) utilisé pour rechercher des produits sur le site web d'Amazon. Mais ce n’est pas tout, les cadeaux de mariage étaient des petits paquets Amazon remplis de friandises, placés dans des caddies miniatures. Les participants ont posé pour des photos devant une toile de fond déclarant « Jeddie Prime Day » (combinaison des prénoms des couples), en hommage à la fête annuelle d'Amazon.

Ces références pourraient paraître quelque peu abstraites pour certains, mais le couple était sûr que ses invités les comprendraient, et cela n’a pas manqué. Eddie a porté un toast pendant la réception : « j’ai dit : ‘dernier point, mais certainement pas le moindre, le e-commerce nous a réunis. Si nous vous avons rencontré grâce à ce travail, directement ou indirectement, levez-vous’. Littéralement, la moitié de nos invités se sont levés » a-t-il déclaré dans une interview à CNBC.

Crédit : Eddie Levine

Crédit : Eddie Levine

Une rencontre sur fond de e-commerce

Jing a rencontré Eddie lors d'une conférence à Atlanta par l'intermédiaire d'un consultant qui l'aidait avec son entreprise Amazon, et qui se trouvait être également l'ami d’Eddie. Au cours des mois suivants, Jing et Eddie ont continué à se croiser lors de conférences sur le commerce en ligne et ont développé une amitié. Cette dernière a pris une tournure romantique en juin 2018, lors de la conférence Boost d'Amazon destinée aux vendeurs, à la Nouvelle-Orléans. La conférence coïncidait avec le 29e anniversaire de Jing, qui a donc invité Eddie et certains de leurs amis à sortir dans un bar du quartier français historique de la Nouvelle-Orléans. Cette nuit-là, ils se sont embrassés pour la première fois.

Quelques jours plus tard, Eddie a pris l'avion de Chicago à Los Angeles pour leur premier rendez-vous. Ils ont continué à se fréquenter à distance pendant les deux années suivantes, jusqu'en juin 2020. À moment-là, c’était l'apogée de la pandémie de Covid-19, et sauter dans un avion pour se retrouver chaque semaine est devenu particulièrement compliqué. Ils ont donc décidé que c'était le bon moment pour emménager ensemble. Dans la foulée, en septembre, Eddie a demandé Jing en mariage aux chutes du Niagara. C'est lui également qui a eu l'idée d'un mariage inspiré de l’univers d’Amazon. « Nous avons passé en revue toutes ces idées, et elles étaient si ennuyeuses. Je voulais quelque chose qui mette en valeur nos parcours et rende hommage à notre rencontre » a déclaré Levine.

Crédit : Eddie Levine

Crédit : Eddie Levine

Génial, n’est-ce pas ?