Le Bigfoot filmé par un randonneur qui affirme avoir vécu « le moment le plus terrifiant de sa vie »

Dans l’Oklahoma, aux États-Unis, un randonneur se promenait dans la forêt quand il serait tombé nez-à-nez avec le Bigfoot. Vidéo à l’appui, il est certain d’avoir rencontré cette créature légendaire.

Le Bigfoot est une créature bipède et poilue qui, selon la légende, vivrait au Canada et aux États-Unis. Avec son visage de singe, sa ressemblance avec l’être humain et sa taille de plus de 2 mètres, le Bigfoot fascine depuis des années. Cependant, son existence n’a jamais été prouvée scientifiquement. Pour de nombreuses personnes, il s’agit purement d’une légende, mais pour d’autres, cette créature serait bien réelle.

C’est en tout cas ce que croit ce randonneur, qui aurait vu le Bigfoot de ses propres yeux. Alors qu’il se promenait dans une forêt à Lawton, dans l’Oklahoma, cet homme aurait aperçu la créature légendaire dans les bois. Pour prouver sa rencontre, il a partagé une vidéo de quelques secondes sur TikTok, qui est rapidement devenue virale puisqu’elle a atteint plus de 1,2 million de vues.

#sighting #oklahoma #parallelforest #fyp #scared original sound - E_ManAlfaro @e_man580 Scariest moment of my life and I really think I caught a fucking Bigfoot on camera in parallel forest. I wakes just doing some sight seeing and enjoying the day and saw something in the distance. Im still shaking as I type this. #bigfoot

La preuve en vidéo

Sur les images, on peut effectivement voir une créature semblable au Bigfoot, adossée à un arbre, une plante à la main. Pendant quelques secondes, le randonneur a pu filmer la bête, jusqu’à ce que celle-ci tourne la tête vers lui, le faisant fuir. Apeuré, l'homme dit avoir vécu “le moment le plus terrifiant de sa vie”.

Si cette vidéo est devenue virale, nombreux sont les internautes qui ne croient pas une seconde à cette mise en scène. La plupart sont convaincus qu’il s’agit d’une personne déguisée, d’autant plus que ce costume ressemblerait comme deux gouttes d’eau à celui utilisé pour une publicité américaine de bœuf séchée.

Avec humour et ironie, les internautes ont commenté : “C’est sympa de voir de vraies images d’un vrai Bigfoot”, “Où puis-je acheter l’un de ces costumes ?”.

Mais pour le randonneur, il ne s’agissait pas du tout d’un costume. Convaincu d’avoir rencontré le Bigfoot dans la forêt, il affirme que ce qu’il a vu était bien réel. Le mystère reste entier…