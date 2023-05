Il arnaque une dame âgée en lui rachetant sa voiture pour 600 euros avant de... la revendre une fortune

Revendre sa voiture, pourquoi pas, mais attention à qui. Une personne âgée en a tout récemment fait les frais, son garagiste ayant profité d'une panne pour lui acheter son véhicule et se faire (beaucoup) d'argent sur son dos.

Avoir un véhicule et surtout l'entretenir, ce n'est clairement pas une économie et tous les conducteurs pourront l'affirmer sans mal. C'est bien pour cela que l'on croise les doigts à chaque contrôle technique, ou bien pour ne pas tomber en panne dans une situation routière qui ferait cauchemarder plus d'un automobiliste. Malheureusement, parfois, une pièce n'est plus fonctionnelle… Ça arrive, et c'est comme ça.

Dans le cas de cette femme âgée de 87 ans, sa voiture a effectivement eu un petit coup de fatigue, l'embrayage se montrant soudainement défaillant. Ni une, ni deux, elle l'emmène chez son garagiste, qui repère vite le problème et qui en profite pour monter rapidement une petite arnaque. Hélas pour lui, celle-ci a fait grand bruit.

Source photo : iStock

Une arnaque bien huilée

Selon le garagiste, cet embrayage dysfonctionnel a un coût de réparation plutôt élevé : pas moins de 1850 euros. Plutôt consternée par ce tarif, la propriétaire du véhicule se voit alors proposée autre chose : le rachat de l'automobile par le garage lui-même, pour la modique somme de 600 euros. Offre que la dame a accepté.

Évidemment, c'était sans compter sur la magouille du mécanicien qui s'est empressé de vendre la voiture… 5200 euros, rien que ça ! Avec 4600 euros de profit, le garagiste a rapidement été pointé du doigt par l'entourage de la victime, qui l'a d'ailleurs attaqué en justice.

Source photo : iStock

Une revente pas si illégale que cela ?

Poursuivi pour "abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable", le garagiste s'est donc rendu devant le tribunal correctionnel de Puy. Mais il y a bien une ombre au tableau, en tout cas pour la veille dame concernée : l'accusée a tout simplement été… relaxé.

De quoi provoquer la stupeur de la population locale et certainement ternir la réputation du garage en question. Une affaire qui nous rappelle à tous de faire attention aux arnaques et à certains acheteurs peu scrupuleux, qui plus est dans des secteurs que nous ne connaissons pas tellement !