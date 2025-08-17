Une influenceuse espagnole accuse ChatGPT de lui avoir fait rater son vol en direction de Porto Rico.

ChatGPT n’est pas infaillible. Mery Caldass, une influenceuse originaire d’Espagne, et son compagnon l’ont appris à leurs dépens.

Il y a quelques jours, le couple était censé prendre un vol en direction de Porto Rico. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Crédit Photo : iStock

Les deux tourtereaux n’ont pas pu embarquer dans leur avion car ils leur manquaient une autorisation.

En larmes, la créatrice de contenu s’est emparée de son compte TikTok pour s’en prendre à ChatGPT.

@merycaldass si hay una revolución de las IAs voy a ser la primera 4niquil-hada🧚‍♀️ ♬ sonido original - Mery Caldass

Dans une vidéo, la jeune femme assure s’être renseignée auprès du robot intelligent pour savoir si un visa était nécessaire pour son voyage.

« Je lui ai demandé, et il m’a dit que non ! Je ne fais plus confiance à ce fils de …», indique l’Espagnole.

Avant d’ajouter :

« C’est parce qu’une fois je l’ai insulté (…) Il me donne une mauvaise information. C’est sa vengeance ».

« Une cause perdue »

Sans réelle surprise, la publication a fait le tour de la toile. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les propos de la starlette divisent les internautes.

Dans la session commentaires, nombreux sont ceux qui accusent l’influenceuse d’avoir mal compris la réponse de l’IA.

Une internaute a écrit :

« J'ai posé la même question à ChatGPT. Effectivement, vous n'avez PAS besoin de visa, mais d'un ESTA. C'est la réponse qu'il m'a donnée. C'est exact. Si vous avez ignoré le reste de la réponse, c'est de votre faute ».

Crédit Photo : iStock

Une autre a commenté :

« Chat GPT a raison, vous n'avez pas besoin de visa. Voici la réponse complète: les détenteurs d'un passeport européen n'ont pas besoin de visa pour Porto Rico, mais ils doivent obtenir un ESTA dans le cadre du programme d'exemption de visa américain pour les séjours allant jusqu'à 90 jours ».

Une troisième personne déplore l’utilisation de ChatGPT alors que des sites web gouvernementaux existent.

« Si vous ne pouvez pas prendre l’initiative de les rechercher vous-même, vous êtes une cause perdue ».

Finalement, le couple a réussi s’envoler vers sa destination, où il a assisté au concert de Bad Bunny.