Avion : savez-vous à quoi sert ce petit trou en bas des hublots ?

Si vous avez déjà pris l’avion, vous avez peut-être remarqué ce petit trou de quelques millimètres en bas de chaque hublot. Sachez que ces petits trous ne sont pas là par hasard et qu’ils ont une fonction bien définie. On vous explique tout.

Crédit : quizzclub.com

Que vous soyez passager occasionnel ou régulier de vol d’avion, il y a peut-être un élément auquel vous n’avez sans doute jamais prêté attention. Ou bien, vous l’avez remarqué sans jamais vous demander pourquoi il est présent : le petit trou en bas des hublots.

Si tel est le cas, on ne peut vous en blâmer. Avoir une place à côté du hublot permet à quiconque d’avoir une vue imprenable sur les paysages traversés. Il est donc peu probable que de nombreux voyageurs aient noté la présence de ce petit détail.

Pourtant, ce petit trou est essentiel au bon équilibre de l’avion.

Un trou permettant d’équilibrer la pression de l’air

La présence de ces petits trous dans tous les hublots d’un avion possède plusieurs fonctions. Tout d’abord, la différence de pression observée entre l’intérieur de l’appareil et l’extérieur au fur-et-à mesure que l’avion monte en altitude se creuse. La pression est en effet plus faible en altitude qu’au sol. Il en est de même pour les niveaux d’oxygène, moins élevés en extérieur qu’en intérieur. C’est d’ailleurs pour cela que les cabines des avions sont pressurisées, afin d’avoir un niveau adéquat d’oxygène à l’intérieur de l’avion.

De plus, les hublots des avions sont constitués de trois couches en plastique acrylique. La couche interne, celle exposée aux voyageurs, permet d’éviter d'endommager les deux autres couches. Parmi elles, la couche centrale, celle où se trouve le petit trou. Puis, la couche externe, qui doit supporter la pression de l’air.

Ainsi, les trous présents sur la deuxième couche permettent de faire circuler l’air entre cette couche centrale et la couche externe. D’après le site Santé+, cela permet « à la pression d’air de s’équilibrer entre les panneaux et la cabine ». Par ailleurs, cette couche centrale fonctionne aussi comme une fenêtre de sécurité au cas où la couche externe se briserait. Cela renforce la sécurité en cas de fissure de la fenêtre à cause de la pression de l’air.

Une forme de hublot évitant les risque de fissures

Crédit : Mikhail Blavatskiy/ iStock

Le trou des hublots possède aussi une fonction toute simple, celle d’empêcher l'embuage des fenêtres de par la différence de température, plus élevée en intérieur qu’en extérieur, causant la condensation.

Enfin, mais pas des moindres, vous aurez cependant constaté que la forme des hublots est ovale. Cela n’a rien à voir avec une quelconque référence rugbystique. Cette forme ovale permet à la pression de circuler librement sur toute la surface de la fenêtre du hublot. En effet, cette forme particulière évite ainsi à la pression de s’accumuler dans les coins si les hublots avaient été carrés.

En répartissant les forces de pressurisation idéalement, les risques de fissure se font moindre.