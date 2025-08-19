Une scène surréaliste s’est produite à bord d’un vol Air France à destination de Dakar : une passagère a tenté d’agresser le chef de cabine. Une situation qui a poussé le pilote à prendre une décision radicale.
Samedi 16 août, un Boeing 777 d’Air France a été le théâtre d’une scène de violence commise par une passagère lors d’un vol reliant Paris à Dakar, capitale du Sénégal, rapporte le site airlive.net.
Alors que l’avion survolait la ville de Bordeaux, une voyageuse a commencé à développer un comportement perturbateur.
Celle-ci s’est en effet levée de son siège avant d’arpenter les couloirs de l’appareil, précisent nos confrères.
Crédit Photo : Shutterstock
« Je veux te tuer »
La femme - qui serait atteinte de troubles mentaux - s’est ensuite dirigée vers le chef de cabine en hurlant « je veux te tuer », avant de s’en prendre à lui
Selon les informations du média, elle a tenté de mordre et d’étrangler le responsable des hôtesses et des stewards.
Face à cette situation, des membres de l’équipage et des passagers se sont mobilisés pour maîtriser l’agresseuse. Cette dernière a été confiée à un médecin présent à bord.
Les pilotes de l’avion ont eu vent de cet incident et une situation d’urgence a été décrétée. Résultat : l’engin volant a fait demi-tour. L’atterrissage a eu lieu une heure plus tard sur le tarmac de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Crédit Photo : iStock
À sa descente de l’avion, la passagère a été interpellée par les forces de l’ordre. Celle-ci a été prise en charge par le service médical de l’établissement.
Le Boeing 777, quant à lui, a décollé dans la soirée avec plusieurs heures de retard, relate La Dépêche. Il a atteint sa destination cinq heures plus tard.
« Air France regrette les désagréments que cet événement a pu provoquer pour les autres clients voyageant à bord du vol et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue », a commenté la compagnie aérienne à propos de cet événement.