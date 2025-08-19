« Je veux te tuer » : une passagère se jette sur le chef de cabine pour l'étrangler en plein vol Air France

Passagers à bord d'un avion

Une scène surréaliste s’est produite à bord d’un vol Air France à destination de Dakar : une passagère a tenté d’agresser le chef de cabine. Une situation qui a poussé le pilote à prendre une décision radicale.

Samedi 16 août, un Boeing 777 d’Air France a été le théâtre d’une scène de violence commise par une passagère lors d’un vol reliant Paris à Dakar, capitale du Sénégal, rapporte le site airlive.net.

Alors que l’avion survolait la ville de Bordeaux, une voyageuse a commencé à développer un comportement perturbateur.

Celle-ci s’est en effet levée de son siège avant d’arpenter les couloirs de l’appareil, précisent nos confrères.

Avion de la compagnie aérienne Air FranceCrédit Photo : Shutterstock

« Je veux te tuer »

La femme - qui serait atteinte de troubles mentaux - s’est ensuite dirigée vers le chef de cabine en hurlant « je veux te tuer », avant de s’en prendre à lui

Selon les informations du média, elle a tenté de mordre et d’étrangler le responsable des hôtesses et des stewards.

Face à cette situation, des membres de l’équipage et des passagers se sont mobilisés pour maîtriser l’agresseuse. Cette dernière a été confiée à un médecin présent à bord.

Les pilotes de l’avion ont eu vent de cet incident et une situation d’urgence a été décrétée. Résultat : l’engin volant a fait demi-tour. L’atterrissage a eu lieu une heure plus tard sur le tarmac de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

Pilote dans le cockpit Crédit Photo : iStock

À sa descente de l’avion, la passagère a été interpellée par les forces de l’ordre. Celle-ci a été prise en charge par le service médical de l’établissement.

Le Boeing 777, quant à lui, a décollé dans la soirée avec plusieurs heures de retard, relate La Dépêche. Il a atteint sa destination cinq heures plus tard.

« Air France regrette les désagréments que cet événement a pu provoquer pour les autres clients voyageant à bord du vol et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue », a commenté la compagnie aérienne à propos de cet événement.

Source : La Dépêche
