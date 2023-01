Ce père et sa fille se sont mis en couple ensemble à cause d'un phénomène appelé «attraction sexuelle génétique»

John Deaves et sa fille Jenny, basés en Australie, ont une relation atypique : ils sont en couple. On vous en dit plus sur leur histoire.

Non, ce n’est pas une blague. John Deaves et sa fille Jenny ont eu une relation amoureuse. Alors qu’ils ne s’y attendaient pas, ils se sont retrouvés à être attirés sexuellement l’un par l’autre. Comme le rapporte le site Lad Bible, leur histoire a commencé en 2000. Le père et sa fille avaient été séparés quelques années plus tôt, en raison d'histoires personnelles, un jour, ils se sont retrouvés et leur relation s'est transformée en une liaison. À l’époque, John était marié à sa troisième femme, Dorothy, tandis que Jenny était aussi mariée et avait trois enfants. Selon l'émission 60 Minutes Australia, cette relation resulterait d'une "attraction sexuelle génétique". D'après plusieurs études, cela s'expliquerait par une attirance sexuelle qui se développerait à l'âge adulte envers un proche parent.



Crédit : 60 Minutes Australia

Une histoire choquante

Quand il est revenu à son domicile, John se serait confié à sa femme sur cette relation extra-conjugale et aurait même déclaré : "que c'était le meilleur sexe qu'il ait jamais eu." John et sa fille ont ensuite décidé de se mettre en couple et ont eu ensemble deux enfants. Oui, c’est bien réel. D’ailleurs, l’un d’eux est décédé peu de temps après sa naissance.

Dans l’émission 60 Minutes Australia, Jenny s’est confiée sur cette relation : "Après avoir passé quelques jours avec lui, j'ai commencé à remarquer que mes sentiments changeaient et que je le voyais comme un homme, comme une personne, comme quelqu'un qui aimait, qui se souciait de moi, et je me suis dit 'Oh, il n'est pas si mal'”, a-t-elle déclaré. 8 ans plus tard, le couple s’est séparé. À noter qu’ils ont été jugés par le tribunal pour leur infraction. On rappelle qu’une relation d’inceste, même si elle est consentie est illégale.