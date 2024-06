À seulement 2 ans, ce petit garçon peint des tableaux qui se vendent à... 6 500 euros

Laurent Schwarz est un petit garçon pas comme les autres. À 2 ans, il est passionné de peinture et ses tableaux intéressent de nombreux collectionneurs partout dans le monde, qui n’hésitent pas à mettre le prix pour se procurer ses oeuvres.

Originaire d’Allemagne, Laurent Schwarz est un artiste singulier. Récemment, il a connu un grand succès en s’adonnant à la peinture et en créant des tableaux qui intéressent le monde entier. Ce qui le différencie des autres peintres ? Son âge : Laurent est âgé de seulement 2 ans !

La passion du petit garçon a commencé en septembre 2023, lorsqu’il était en vacances en Italie avec sa famille. Laurent passait son temps dans la salle d’activités créatives du village vacances, ne voulant plus quitter ses pinceaux et ses toiles. En rentrant de vacances, ses parents ont décidé de lui acheter de quoi peindre. Selon Lisa, la mère de Laurent, l’enfant ne fait pas uniquement des gribouillis comme les autres enfants de son âge puisqu’il serait capable de créer de véritables œuvres d’art.

Crédit photo : @laurent.arts / Instagram

“Ce sont des abstractions et ce qui est inhabituel, c’est qu’il y intègre des figures discernables, ce que les gens nous mentionnent souvent et ce qui les rend si populaires. Vous pouvez clairement reconnaître des animaux, comme les éléphants qui sont l'un de ses animaux préférés, ainsi que les dinosaures et les chevaux. Il est très important pour lui que les couleurs soient vives et colorées. Le marron et les autres couleurs ennuyeuses ne l’intéressent pas. Il a des idées très claires sur les couleurs qu’il mélange”, a expliqué Lisa Schwarz, la mère de Laurent.

Un succès mondial

Fière des tableaux de son fils, Lisa a mis en ligne l’une de ses toiles intitulée “The Fingers”. Elle a également créé un site internet dédié aux oeuvres de son petit garçon.

“C’est lui qui décide quand et ce qu’il peint. Parfois, il n’a pas envie de peindre et ne met pas les pieds dans son atelier pendant trois ou quatre semaines, mais soudain, ça le prend et il dit : 'Maman, je peins !' J’ai pensé à créer un compte pour partager ses créations, qui sont tellement belles”, a expliqué la mère du petit garçon à Midi Libre.

Crédit photo : @laurent.arts / Instagram

Depuis que Lisa a partagé les créations de Laurent, celui-ci connaît un grand succès. Il est suivi par plus de 35 000 abonnés sur son compte Instagram et des amateurs d’art du monde entier s’arrachent ses toiles. Cinq de ses tableaux ont déjà été vendus pour 6 500 euros chacun.

En avril 2024, les œuvres de Laurent ont été exposées dans la plus grande foire d’art de Munich et presque toutes ses créations ont trouvé un acheteur. L’argent gagné grâce à la vente de ces toiles a été placé sur le compte bancaire de Laurent, qui pourra en profiter à partir de ses 18 ans.