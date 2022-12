Cette artiste imagine des assiettes telles qu'elles auraient été dressées par les plus grands peintres

Les touches de certains des plus grands peintres de l’histoire sont identifiables aux premiers coups d’œil, et c’est justement ce que vous allez remarquer dans cet article.

Crédit : Hannah Rothstein

Eneffet, dans cette amusante série de photos intitulée « Thanksgiving Special », Hannah Rothstein, basée à San Francisco, imagine des dîners de Thanksgiving tels qu'ils auraient été préparés par des artistes célèbres à travers l'histoire. La sauce, le maïs, la purée de pommes de terre, la sauce aux canneberges et même l'assiette elle-même sont utilisés comme support pour des œuvres d'art comestibles dans le style de Jackson Pollock, Cindy Sherman, Georges Seurat et Vincent van Gogh ou encore Piet Mondrian.

Des styles très reconnaissables

Quand l’assiette se transforme en véritable toile, on reconnait la pate de chaque artiste et les connaisseurs les retrouveront d’ailleurs assez rapidement tant leur style et identifiable. Évidemment, certains seront plus durs que d’autres à analyser, que ce soit en fonction de la notoriété de leur tableau ou de la façon plus ou moins atypique qu’ils avaient de peindre en créant un style qui leur était propre.

Voici ces 10 photos géniales réalisées par Hannah Rothstein :

1. René Magritte

Crédit : Hannah Rothstein

2. Andy Warhol

Crédit : Hannah Rothstein

3. Pablo Picasso

Crédit : Hannah Rothstein

4. Piet Mondrian

Crédit : Hannah Rothstein

5. Georges Seurat

Crédit : Hannah Rothstein

6. Jackson Pollock

Crédit : Hannah Rothstein

7. Vincent van Gogh

Crédit : Hannah Rothstein

8. Julian Schnabel

Crédit : Hannah Rothstein

9. Cindy Sherman

Crédit : Hannah Rothstein

10. Mark Rothko

Crédit : Hannah Rothstein