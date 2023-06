Ces jumelles identiques accouchent le même jour et dans le même hôpital

Aux États-Unis, des sœurs jumelles identiques ont accouché le même jour, dans le même hôpital, à quelques heures d’intervalle.

C’est bien connu : les jumeaux partagent un lien unique. C’est notamment le cas des jumelles Rebecca Lawrence et Christina Keefer. En effet, les deux Américaines âgées de 23 ans ont accouché le même jour, dans le même hôpital, à quelques heures d’intervalle.

Crédit Photo : Tina Keefer/Rebecca Lawrence

Comme le précise Good Morning America, Rebecca a donné naissance à une petite fille, le 25 mai dernier, peu après minuit. De son côté, Christina a mis au monde son fils aux alentours de 13 heures 17.

«C’est vraiment rare», a indiqué la sage-femme qui s’est occupée des deux jeunes femmes à Good Morning America. «Je fais ce métier depuis plus de vingt ans et je n’avais jamais vu cela auparavant». Comme le précise le média américain, Rebecca et sa sœur sont tombées enceintes à quelques semaines d’intervalle.

Crédit Photo : Amanda Ransom

Une heureuse coïncidence

Toujours selon GMA, Rebecca a été admise à l’hôpital le 23 mai, où son accouchement a été déclenché de façon artificielle. Sans réelle surprise, Christina l’a accompagnée pour la soutenir.

Sur place, la jeune femme a commencé à avoir des contractions avant de perdre les eaux le lendemain matin : «Ressentir des contractions pendant que ma sœur accouchait était tellement étrange. C’était comme si, lorsqu’elle souffrait, je souffrais à mon tour», a déclaré Christina.

Rebecca et sa fille. Crédit Photo : Rebecca Lawrence

Christina et son fils. Crédit Photo : Tina Keefer

Finalement, les soeurs jumelles ont donné la vie le même jour alors qu’elles ne partageaient pas la même date d’accouchement. Les mères de famille et leurs enfants, prénommés Raylynn et Xavian, sont sortis de l'hôpital à un jour d'intervalle, juste à temps pour fêter leur propre anniversaire, le 29 mai.

«Le plus jeune de nos frères fête également son anniversaire le 25 mai. Cela va donc être intéressant d’avoir trois fêtes d’anniversaire», a révélé Christina.